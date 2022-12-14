В тюменских больницах зафиксирована острая нехватка врачей

В больницах Тюменской области не хватает 245 врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больницах и поликлиниках Тюменской области не хватает 245 врачей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения, ссылаясь на данные на декабрь 2022 года.

«На 1.12.2022 года в учреждениях Тюменской области имеется потребность в 245 врачах. Если брать крупнейшие поликлиники региона, то в ОКБ №2 — 15 вакансий, ОКБ №1 — 0, ОБ3 — 11. ОБ №4 — 49. Количество вакантных должностей в Тюменской области обусловлено преимущественно нахождением медицинских сотрудников в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, вакансии высвобождаются ввиду выхода сотрудников на пенсию», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Там добавили, что медучреждения в постоянном режиме ведут работу по поиску специалистов на вакантные должности. «Приглашения на работу размещены на официальных сайтах учреждений, на сайтах рекрутинговых агентств, поданы заявки в медицинские университеты и центры занятости. Ведется совместная работа с департаментом труда и занятости населения Тюменской области», — отметили в областном депздраве.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ. На этом фоне в регионе были введены серьезные противоэпидемиологические меры.