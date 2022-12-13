В Тюменской области введены ограничения из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

Тюменцев с простудой и без прививок не пустят на новогодние мероприятия, больницы закроют для посещений, а жителям рекомендуют носить маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

Допуск в детские сады Тюменской области будет происходить через «фильтры», а жителям региона запретят посещать родных в больницах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Ограничения введены из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом.

«В Тюменской области ввели комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом. На заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии решено обеспечить организацию „утренних“ фильтров во всех предприятиях и организациях с целью недопущения лиц с признаками ОРВИ в коллективы. Особое внимание — на детские сады, школы, высшие и средние учебные заведения», — говорится в сообщении инфоцентра властей.

Кроме того:

введен запрет на посещения в социальных и медицинских учреждениях;

в общественных местах (в том числе — торговых центрах) будут вести усиленную дезинфекцию;

на новогодние мероприятия не пустят тех, кто не привит от гриппа и имеет признаки простуды;

в общественных местах рекомендовано ношение масок.

По словам главы управления Роспотребнадзора региона Галины Шарухо, с 5 по 11 декабря в Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 80% (более 32 800 заболевших за неделю). Среди детей чаще всего заражались несовершеннолетние в возрасте от 7 до 14 лет (рост 83%). Среди взрослых рост числа новых случаев болезни составил 91%.

В общем числе заболевших в регионе ОРВИ и грипп чаще всего регистрируют в Тюмени (в столице проживают более 73% зараженных). А подростки в главном муниципалитете области болеют в 3,5 раза чаще своих сверстников в других городах и районах.

С начала сезона грипп был обнаружен уже у 119 человек в регионе. В 75% случаев это был свиной грипп.