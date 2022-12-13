В Тюменской области введены ограничения из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

Допуск в детские сады Тюменской области будет происходить через «фильтры», а жителям региона запретят посещать родных в больницах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Ограничения введены из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом.
«В Тюменской области ввели комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом. На заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии решено обеспечить организацию „утренних“ фильтров во всех предприятиях и организациях с целью недопущения лиц с признаками ОРВИ в коллективы. Особое внимание — на детские сады, школы, высшие и средние учебные заведения», — говорится в сообщении инфоцентра властей.
Кроме того:
- введен запрет на посещения в социальных и медицинских учреждениях;
- в общественных местах (в том числе — торговых центрах) будут вести усиленную дезинфекцию;
- на новогодние мероприятия не пустят тех, кто не привит от гриппа и имеет признаки простуды;
- в общественных местах рекомендовано ношение масок.
По словам главы управления Роспотребнадзора региона Галины Шарухо, с 5 по 11 декабря в Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 80% (более 32 800 заболевших за неделю). Среди детей чаще всего заражались несовершеннолетние в возрасте от 7 до 14 лет (рост 83%). Среди взрослых рост числа новых случаев болезни составил 91%.
В общем числе заболевших в регионе ОРВИ и грипп чаще всего регистрируют в Тюмени (в столице проживают более 73% зараженных). А подростки в главном муниципалитете области болеют в 3,5 раза чаще своих сверстников в других городах и районах.
С начала сезона грипп был обнаружен уже у 119 человек в регионе. В 75% случаев это был свиной грипп.
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