Мирные жители погибли при обстреле Сватово в ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Сватово (Луганская народная республика). По предварительным данным, есть погибшие среди гражданского населения. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Сегодня с утра населенный пункт Сватово подвергся очередному обстрелу со стороны ВФУ», — написал Марочко в своем telgram-канале. По предварительным данным, в результате обстрела погибли мирные жители, отметил офицер Народной милиции.
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Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Сватово (Луганская народная республика). По предварительным данным, есть погибшие среди гражданского населения. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сегодня с утра населенный пункт Сватово подвергся очередному обстрелу со стороны ВФУ», — написал Марочко в своем telgram-канале. По предварительным данным, в результате обстрела погибли мирные жители, отметил офицер Народной милиции. В этот же день обстрелу украинскими военными подвергся и населенный пункт Лантратовка в ЛНР. В результате него погибли восемь человек.