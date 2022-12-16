Мирные жители погибли при обстреле Сватово в ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела Донецка. Донецк, обстрел
Информация о разрушениях уточняется, отметил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Сватово (Луганская народная республика). По предварительным данным, есть погибшие среди гражданского населения. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сегодня с утра населенный пункт Сватово подвергся очередному обстрелу со стороны ВФУ», — написал Марочко в своем telgram-канале. По предварительным данным, в результате обстрела погибли мирные жители, отметил офицер Народной милиции.

В этот же день обстрелу украинскими военными подвергся и населенный пункт Лантратовка в ЛНР. В результате него погибли восемь человек.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Сватово (Луганская народная республика). По предварительным данным, есть погибшие среди гражданского населения. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сегодня с утра населенный пункт Сватово подвергся очередному обстрелу со стороны ВФУ», — написал Марочко в своем telgram-канале. По предварительным данным, в результате обстрела погибли мирные жители, отметил офицер Народной милиции. В этот же день обстрелу украинскими военными подвергся и населенный пункт Лантратовка в ЛНР. В результате него погибли восемь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...