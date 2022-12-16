Восемь человек погибли при обстрелах Лантратовки в ЛНР

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Последствия обстрела Донецка. Донецк, обстрел
ВСУ обстреляли Лантратовку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Лантратовки в ЛНР погибли восемь человек, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Восемь человек погибли при обстрелах Лантратовки в ЛНР», — приводит информацию ТАСС.

Днем ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о сильнейших за восемь лет обстрелах. Тогда по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град», уверял чиновник.

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В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Лантратовки в ЛНР погибли восемь человек, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах региона. «Восемь человек погибли при обстрелах Лантратовки в ЛНР», — приводит информацию ТАСС. Днем ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о сильнейших за восемь лет обстрелах. Тогда по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град», уверял чиновник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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