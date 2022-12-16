Восемь человек погибли при обстрелах Лантратовки в ЛНР

16 декабря 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Лантратовку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Лантратовки в ЛНР погибли восемь человек, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах региона. «Восемь человек погибли при обстрелах Лантратовки в ЛНР», — приводит информацию ТАСС. Днем ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о сильнейших за восемь лет обстрелах. Тогда по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град», уверял чиновник.

В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Лантратовки в ЛНР погибли восемь человек, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах региона. «Восемь человек погибли при обстрелах Лантратовки в ЛНР», — приводит информацию ТАСС. Днем ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о сильнейших за восемь лет обстрелах. Тогда по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град», уверял чиновник.