ВСУ обстреляли Лантратовку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Лантратовки в ЛНР погибли восемь человек, еще 23 человека пострадали. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«Восемь человек погибли при обстрелах Лантратовки в ЛНР», — приводит информацию ТАСС.
Днем ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о сильнейших за восемь лет обстрелах. Тогда по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град», уверял чиновник.
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