Лукашенко обсудит с Путиным проблемы союза России и Белоруссии

16 декабря 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

На встрече лидеров РФ и Беларуси речь пойдет о союзной программе, заявил Александр Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь На будущей встрече президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко будут подняты проблемные моменты в союзной программе, которые ранее не были решены. Об этом заявил белорусский лидер. «Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из союзной программы, которые мы утвердили с президентом Путиным. Это неплохие темпы. Но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство « Белта ». Лукашенко отметил, что проблемные вопросы возникли не из-за плохих специалистов. Регулированием этих моментов должны заниматься президенты двух стран. По славам главы Беларуси встреча с Путиным состоится 19 декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что темами встречи Путина и Лукашенко будут международные проблемы и двусторонние отношения. Также Лукашенко анонсировал обсуждение военно-политической ситуации и стратегии в экономике. Минск выработает единую с Москвой позицию по действиям для защиты Союзного государства, передает «Федеральное агентство новостей».

На будущей встрече президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко будут подняты проблемные моменты в союзной программе, которые ранее не были решены. Об этом заявил белорусский лидер. «Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из союзной программы, которые мы утвердили с президентом Путиным. Это неплохие темпы. Но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство «Белта». Лукашенко отметил, что проблемные вопросы возникли не из-за плохих специалистов. Регулированием этих моментов должны заниматься президенты двух стран. По славам главы Беларуси встреча с Путиным состоится 19 декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что темами встречи Путина и Лукашенко будут международные проблемы и двусторонние отношения. Также Лукашенко анонсировал обсуждение военно-политической ситуации и стратегии в экономике. Минск выработает единую с Москвой позицию по действиям для защиты Союзного государства, передает «Федеральное агентство новостей».