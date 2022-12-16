Лукашенко обсудит с Путиным проблемы союза России и Белоруссии

На встрече лидеров РФ и Беларуси речь пойдет о союзной программе, заявил Александр ЛукашенкоФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
На будущей встрече президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко будут подняты проблемные моменты в союзной программе, которые ранее не были решены. Об этом заявил белорусский лидер.
«Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из союзной программы, которые мы утвердили с президентом Путиным. Это неплохие темпы. Но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство «Белта».
Лукашенко отметил, что проблемные вопросы возникли не из-за плохих специалистов. Регулированием этих моментов должны заниматься президенты двух стран. По славам главы Беларуси встреча с Путиным состоится 19 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что темами встречи Путина и Лукашенко будут международные проблемы и двусторонние отношения. Также Лукашенко анонсировал обсуждение военно-политической ситуации и стратегии в экономике. Минск выработает единую с Москвой позицию по действиям для защиты Союзного государства, передает «Федеральное агентство новостей».
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На будущей встрече президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко будут подняты проблемные моменты в союзной программе, которые ранее не были решены. Об этом заявил белорусский лидер. «Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из союзной программы, которые мы утвердили с президентом Путиным. Это неплохие темпы. Но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство «Белта». Лукашенко отметил, что проблемные вопросы возникли не из-за плохих специалистов. Регулированием этих моментов должны заниматься президенты двух стран. По славам главы Беларуси встреча с Путиным состоится 19 декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что темами встречи Путина и Лукашенко будут международные проблемы и двусторонние отношения. Также Лукашенко анонсировал обсуждение военно-политической ситуации и стратегии в экономике. Минск выработает единую с Москвой позицию по действиям для защиты Союзного государства, передает «Федеральное агентство новостей».