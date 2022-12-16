Лукашенко намекнул, что будет обсуждать с Путиным 19 декабря

Путин приедет в Минск 19 декабряФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
На встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 19 декабря лидеры обсудят военно-политическую ситуацию и стратегии в экономике. Детали грядущей встречи озвучил Лукашенко.
«Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности», — приводит БелТа слова белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что суверенитет и независимость республики незыблемы, Беларусь, по его словам, никогда не станет врагом РФ. «Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — добавил Лукашенко.
19 декабря Путин приедет с рабочим визитом в Минск. В релизе белорусского лидера сообщалось, что Путин обсудит с Лукашенко союзные программы, торгово-экономическое сотрудничество и импортозамещение.
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На встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 19 декабря лидеры обсудят военно-политическую ситуацию и стратегии в экономике. Детали грядущей встречи озвучил Лукашенко. «Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности», — приводит БелТа слова белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что суверенитет и независимость республики незыблемы, Беларусь, по его словам, никогда не станет врагом РФ. «Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — добавил Лукашенко. 19 декабря Путин приедет с рабочим визитом в Минск. В релизе белорусского лидера сообщалось, что Путин обсудит с Лукашенко союзные программы, торгово-экономическое сотрудничество и импортозамещение.