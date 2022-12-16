Лукашенко намекнул, что будет обсуждать с Путиным 19 декабря Лукашенко заявил, что 19 декабря обсудит с Путиным военно-политическую обстановку 16 декабря 2022 в 13:44 Размер текста - 17 + Путин приедет в Минск 19 декабря Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь На встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 19 декабря лидеры обсудят военно-политическую ситуацию и стратегии в экономике. Детали грядущей встречи озвучил Лукашенко. «Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности», — приводит БелТа слова белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что суверенитет и независимость республики незыблемы, Беларусь, по его словам, никогда не станет врагом РФ. «Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — добавил Лукашенко. 19 декабря Путин приедет с рабочим визитом в Минск. В релизе белорусского лидера сообщалось, что Путин обсудит с Лукашенко союзные программы, торгово-экономическое сотрудничество и импортозамещение. На встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 19 декабря лидеры обсудят военно-политическую ситуацию и стратегии в экономике. Детали грядущей встречи озвучил Лукашенко. «Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности», — приводит БелТа слова белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что суверенитет и независимость республики незыблемы, Беларусь, по его словам, никогда не станет врагом РФ. «Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — добавил Лукашенко. 19 декабря Путин приедет с рабочим визитом в Минск. В релизе белорусского лидера сообщалось, что Путин обсудит с Лукашенко союзные программы, торгово-экономическое сотрудничество и импортозамещение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям