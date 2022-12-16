В Кремле озвучили тему встречи Путина и Лукашенко в Минске

Путин и Лукашенко обсудят также и экономику двух стран, отметил Дмитрий ПесковФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящих переговорах 19 декабря в Минске обсудят международные проблемы и двухсторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это вся палитра наших двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, региональные, международные проблемы», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что будет предметом переговоров Путина и Лукашенко. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным в Минске обсудит военно-политическую обстановку. Он отметил, что разговор заденет и вопросы безопасности двух стран.
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Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящих переговорах 19 декабря в Минске обсудят международные проблемы и двухсторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это вся палитра наших двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, региональные, международные проблемы», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что будет предметом переговоров Путина и Лукашенко. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным в Минске обсудит военно-политическую обстановку. Он отметил, что разговор заденет и вопросы безопасности двух стран.