В Кремле озвучили тему встречи Путина и Лукашенко в Минске

Песков: на встрече в Минске Путин и Лукашенко обсудят международные проблемы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Путин и Лукашенко обсудят также и экономику двух стран, отметил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящих переговорах 19 декабря в Минске обсудят международные проблемы и двухсторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это вся палитра наших двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, региональные, международные проблемы», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что будет предметом переговоров Путина и Лукашенко. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным в Минске обсудит военно-политическую обстановку. Он отметил, что разговор заденет и вопросы безопасности двух стран.

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Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящих переговорах 19 декабря в Минске обсудят международные проблемы и двухсторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это вся палитра наших двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, региональные, международные проблемы», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что будет предметом переговоров Путина и Лукашенко. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным в Минске обсудит военно-политическую обстановку. Он отметил, что разговор заденет и вопросы безопасности двух стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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