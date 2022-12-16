В Кремле озвучили тему встречи Путина и Лукашенко в Минске Песков: на встрече в Минске Путин и Лукашенко обсудят международные проблемы 16 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 + Путин и Лукашенко обсудят также и экономику двух стран, отметил Дмитрий Песков Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящих переговорах 19 декабря в Минске обсудят международные проблемы и двухсторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это вся палитра наших двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, региональные, международные проблемы», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что будет предметом переговоров Путина и Лукашенко. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным в Минске обсудит военно-политическую обстановку. Он отметил, что разговор заденет и вопросы безопасности двух стран. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящих переговорах 19 декабря в Минске обсудят международные проблемы и двухсторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это вся палитра наших двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, региональные, международные проблемы», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что будет предметом переговоров Путина и Лукашенко. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным в Минске обсудит военно-политическую обстановку. Он отметил, что разговор заденет и вопросы безопасности двух стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям