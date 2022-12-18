Метеоролог рассказал, когда ждать морозов в зоне спецоперации

Метеоролог Шувалов: морозы в зоне спецоперации на Украине ожидаются в январе

19 декабря 2022 в 07:09 Размер текста - 17 +

До -15 на Украине возможно в конце января, предположил Александр Шувалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Морозы в зоне проведения спецоперации на Украине возможны не ранее конца января — начала февраля, до минус 15 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Что касается среднемесячных температур, то в декабре в Херсоне, например, поскольку это южная губерния, они положительные. В Запорожье — слабоотрицательные, в пределах 1 градуса ниже нуля. Восточнее, Луганск, Донецк — минус 2— минус 2,5 градуса. В январе в Херсоне, как правило, 1,5 градуса ниже нуля, в Луганске и Донецке среднемесячная температура опускается до 3—4 градусов мороза. И Запорожье где-то между ними. В феврале на 0,5—1 градус выше, чем в январе. И здесь вся надежда на какой-то долгий период сильных морозов под минус 10— минус 15 градусов. Он обязательно будет. Сказать сейчас, когда это произойдет, практически невозможно. Но будем рассчитывать на то, что самый холодный месяц подтвердит свое реноме: вторая половина января — первая половина февраля», — дал прогноз Александр Шувалов. По словам метеоролога, в декабре в зоне СВО погода будет переменчивая. «Выходные в зоне СВО теплые, 5—10 выше нуля, в воскресенье с дождем, переходящим в снег. А с начала новой недели, с 19 декабря, ожидается заток холодного воздуха и морозы. Причем грянут довольно хорошие, ночью минус 5, днем 0. И до середины недели морозы ночью, где-то минус 1— минус 5. Днем плюсовая температура, 1—3 градуса. Серьезных морозов, скорее всего, не будет, потому что у нас самих их нет. Если мы посмотрим погоду в России, в первую очередь отметим резкие перепады. То же самое характерно и для Украины. И эти скачки, скорее всего, будут продолжаться весь декабрь», — добавил Шувалов. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ планируют начать наступление после прихода морозов, когда почва станет более твердой. По его мнению, уменьшение активности украинской армии связано с погодными условиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Морозы в зоне проведения спецоперации на Украине возможны не ранее конца января — начала февраля, до минус 15 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Что касается среднемесячных температур, то в декабре в Херсоне, например, поскольку это южная губерния, они положительные. В Запорожье — слабоотрицательные, в пределах 1 градуса ниже нуля. Восточнее, Луганск, Донецк — минус 2— минус 2,5 градуса. В январе в Херсоне, как правило, 1,5 градуса ниже нуля, в Луганске и Донецке среднемесячная температура опускается до 3—4 градусов мороза. И Запорожье где-то между ними. В феврале на 0,5—1 градус выше, чем в январе. И здесь вся надежда на какой-то долгий период сильных морозов под минус 10— минус 15 градусов. Он обязательно будет. Сказать сейчас, когда это произойдет, практически невозможно. Но будем рассчитывать на то, что самый холодный месяц подтвердит свое реноме: вторая половина января — первая половина февраля», — дал прогноз Александр Шувалов. По словам метеоролога, в декабре в зоне СВО погода будет переменчивая. «Выходные в зоне СВО теплые, 5—10 выше нуля, в воскресенье с дождем, переходящим в снег. А с начала новой недели, с 19 декабря, ожидается заток холодного воздуха и морозы. Причем грянут довольно хорошие, ночью минус 5, днем 0. И до середины недели морозы ночью, где-то минус 1— минус 5. Днем плюсовая температура, 1—3 градуса. Серьезных морозов, скорее всего, не будет, потому что у нас самих их нет. Если мы посмотрим погоду в России, в первую очередь отметим резкие перепады. То же самое характерно и для Украины. И эти скачки, скорее всего, будут продолжаться весь декабрь», — добавил Шувалов. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ планируют начать наступление после прихода морозов, когда почва станет более твердой. По его мнению, уменьшение активности украинской армии связано с погодными условиями.