Генсек НАТО опасается затяжного конфликта на Украине

17 декабря 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Столтенберг считает, что Россию нельзя недооценивать Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые действия на Украине будут длительными, Североатлантическому альянсу не стоит недооценивать Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгий конфликт. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, <…> что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов», — сказал Столтенберг телеканалу France 24 . Он также обратился к членам-НАТО с призывом оказывать Украине больше военной помощи. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация является длительным процессом, однако значимые результаты уже достигнуты. Среди важных достижений: присоединение новых территорий и защита людей, проживающих на них, передает слова главы государства деловое издание «Взгляд». Столтенберг также допускал перерастание украинского конфликта в войну между Россией и НАТО, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле, в свою очередь, обвинили Североатлантический альянс в разжигании войны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, НАТО заставляет Киев воевать до последнего украинца, тем самым усложняя ситуацию. В Кремле также отмечали, что минимальной планкой для завершения СВО является освобождение всей территории Донбасса, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевые действия на Украине будут длительными, Североатлантическому альянсу не стоит недооценивать Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгий конфликт. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, <…> что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов», — сказал Столтенберг телеканалу France 24. Он также обратился к членам-НАТО с призывом оказывать Украине больше военной помощи. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация является длительным процессом, однако значимые результаты уже достигнуты. Среди важных достижений: присоединение новых территорий и защита людей, проживающих на них, передает слова главы государства деловое издание «Взгляд». Столтенберг также допускал перерастание украинского конфликта в войну между Россией и НАТО, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле, в свою очередь, обвинили Североатлантический альянс в разжигании войны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, НАТО заставляет Киев воевать до последнего украинца, тем самым усложняя ситуацию. В Кремле также отмечали, что минимальной планкой для завершения СВО является освобождение всей территории Донбасса, передает Life.