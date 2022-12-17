Депутат Милонов на фронте назвал себя «ювелиром, отвечающим за точные выстрелы»

17 декабря 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Милонов подчеркнул, что он занимает роль наводчика в ходе СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов уточнил, что в ходе спецоперации он участвует в качестве «ювелира» и «наводчика». Депутат в настоящий момент служит в рядах Вооруженных сил РФ в качестве добровольца. «Я — ювелир. Я — наводчик. Это значит, что я отвечаю за то, чтобы поставленная задача была выполнена. За то, чтобы пушка попала именно туда, в ту цель, которая намечена», — рассказал депутат в интервью Пятому каналу. Милон подчеркнул, что стал членом противотанковой артиллерийской батареи. Он получает координаты установки и занимается наведением. По его словам, все бойцы настроены исключительно на победу. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы изъявили желание принять участие в спецоперации. В их числе был и Виталий Милонов. Он подчеркнул, что текущий конфликт на Украине приобретает черты народного и депутат не может оставаться в стороне. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Также, по словам президента РФ Владимира Путина, целью является и демилитаризация Украины.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов уточнил, что в ходе спецоперации он участвует в качестве «ювелира» и «наводчика». Депутат в настоящий момент служит в рядах Вооруженных сил РФ в качестве добровольца. «Я — ювелир. Я — наводчик. Это значит, что я отвечаю за то, чтобы поставленная задача была выполнена. За то, чтобы пушка попала именно туда, в ту цель, которая намечена», — рассказал депутат в интервью Пятому каналу. Милон подчеркнул, что стал членом противотанковой артиллерийской батареи. Он получает координаты установки и занимается наведением. По его словам, все бойцы настроены исключительно на победу. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы изъявили желание принять участие в спецоперации. В их числе был и Виталий Милонов. Он подчеркнул, что текущий конфликт на Украине приобретает черты народного и депутат не может оставаться в стороне. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Также, по словам президента РФ Владимира Путина, целью является и демилитаризация Украины.