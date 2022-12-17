Депутат Милонов на фронте назвал себя «ювелиром, отвечающим за точные выстрелы»

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Милонов подчеркнул, что он занимает роль наводчика в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов уточнил, что в ходе спецоперации он участвует в качестве «ювелира» и «наводчика». Депутат в настоящий момент служит в рядах Вооруженных сил РФ в качестве добровольца.

«Я — ювелир. Я — наводчик. Это значит, что я отвечаю за то, чтобы поставленная задача была выполнена. За то, чтобы пушка попала именно туда, в ту цель, которая намечена», — рассказал депутат в интервью Пятому каналу. Милон подчеркнул, что стал членом противотанковой артиллерийской батареи. Он получает координаты установки и занимается наведением. По его словам, все бойцы настроены исключительно на победу.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы изъявили желание принять участие в спецоперации. В их числе был и Виталий Милонов. Он подчеркнул, что текущий конфликт на Украине приобретает черты народного и депутат не может оставаться в стороне.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Также, по словам президента РФ Владимира Путина, целью является и демилитаризация Украины.

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Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов уточнил, что в ходе спецоперации он участвует в качестве «ювелира» и «наводчика». Депутат в настоящий момент служит в рядах Вооруженных сил РФ в качестве добровольца. «Я — ювелир. Я — наводчик. Это значит, что я отвечаю за то, чтобы поставленная задача была выполнена. За то, чтобы пушка попала именно туда, в ту цель, которая намечена», — рассказал депутат в интервью Пятому каналу. Милон подчеркнул, что стал членом противотанковой артиллерийской батареи. Он получает координаты установки и занимается наведением. По его словам, все бойцы настроены исключительно на победу. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы изъявили желание принять участие в спецоперации. В их числе был и Виталий Милонов. Он подчеркнул, что текущий конфликт на Украине приобретает черты народного и депутат не может оставаться в стороне. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Также, по словам президента РФ Владимира Путина, целью является и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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