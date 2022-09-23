Депутаты Госдумы объяснили свое желание мобилизоваться

23 сентября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов уточнил, что конфликт на Украине на сегодня приобретает черты «народного» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», которые подали заявление о мобилизации, объяснили свое желание принять участие в спецоперации. Об этом сообщает официальный telegram-канал партии. «Если сегодня там, на Украине, мы не остановим бандеровцев, то завтра они придут сюда. В каждый дом. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше это прекрасно помнят», — пояснил председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов. Он пообещал, что будет воевать на самом опасном участке фронта. В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов уточнил, что в настоящий момент конфликт приобретает черты народного. И против России сегодня выступает не только Украина, но и Запад. «Сегодняшняя война на Украине против России — именно война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной. Я сам отец шестерых. И если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовит им [детям] судьбу своих слуг, как когда-то планировал Гитлер и его Евросоюз первого извода», — сказал он. Ранее четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их на фронт. Они оказались первыми среди депутатов, кто изъявил желание поучаствовать в СВО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин также объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», которые подали заявление о мобилизации, объяснили свое желание принять участие в спецоперации. Об этом сообщает официальный telegram-канал партии. «Если сегодня там, на Украине, мы не остановим бандеровцев, то завтра они придут сюда. В каждый дом. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше это прекрасно помнят», — пояснил председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов. Он пообещал, что будет воевать на самом опасном участке фронта. В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов уточнил, что в настоящий момент конфликт приобретает черты народного. И против России сегодня выступает не только Украина, но и Запад. «Сегодняшняя война на Украине против России — именно война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной. Я сам отец шестерых. И если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовит им [детям] судьбу своих слуг, как когда-то планировал Гитлер и его Евросоюз первого извода», — сказал он. Ранее четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их на фронт. Они оказались первыми среди депутатов, кто изъявил желание поучаствовать в СВО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин также объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания.