Миноброны подтвердили удар по энергообъектам Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Минобороны подтвердили удар по системам энергетического управления Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия ударила по энергетическим объектам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Произведен удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — уточнили в ведомстве. Его произвели 16 декабря. Все объекты были поражены.

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Россия ударила по энергетическим объектам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Произведен удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — уточнили в ведомстве. Его произвели 16 декабря. Все объекты были поражены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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