Миноброны подтвердили удар по энергообъектам Украины

Минобороны подтвердили удар по системам энергетического управления Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия ударила по энергетическим объектам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Произведен удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», —
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