Миноброны подтвердили удар по энергообъектам Украины 17 декабря 2022 в 17:21 Размер текста - 17 + Минобороны подтвердили удар по системам энергетического управления Украины Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия ударила по энергетическим объектам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Произведен удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — уточнили в ведомстве. Его произвели 16 декабря. Все объекты были поражены. Россия ударила по энергетическим объектам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Произведен удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности», — уточнили в ведомстве. Его произвели 16 декабря. Все объекты были поражены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям