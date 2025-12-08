В аэропорту Пскова введены ограничения
08 декабря 2025 в 05:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В авиагавани Пскова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Мера носит профилактический характер и обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом заявили в Росавиации.
