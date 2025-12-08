Салат «Оливье» оказался самым дорогим на Новый год

Оливье на четырех человек обойдется в 576 рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Салат «Оливье» стал самым дорогим из традиционных новогодних блюд и в среднем обойдется в 576 рублей на семью из четырех человек. Это следует из свежих данных Росстата, опубликованных к Новому году. В исследовании сравнили стоимость популярных салатов по всей России с учетом средних розничных цен на продукты.

«Салат „Оливье“ оказался самым дорогим из традиционных новогодних салатов — его приготовление на четырех человек обойдется в 576 рублей», — говорится в расчетах, выполненных по средним потребительским ценам Росстата. По данным РИА Новости, в стоимость включили набор базовых ингредиентов по стандартному рецепту, без деликатесных добавок и без учета возможных скидок в магазинах.

Для «Оливье» брали вареную колбасу, маринованные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, яйца, репчатый лук и майонез. При этом учитывали конкретный вес каждого продукта, исходя из классического домашнего рецепта. Расчеты делали сразу на четыре порции, что соответствует небольшому семейному застолью.

Продолжение после рекламы

На втором месте по стоимости оказалась «Мимоза». По данным агентства, салат с рыбными консервами, картофелем, яйцами, морковью, луком и майонезом в среднем стоит 295 рублей за четыре порции. Таким образом, его цена примерно вдвое ниже, чем у «Оливье».

Замыкает тройку лидеров «Селедка под шубой». Набор продуктов для этого блюда — сельдь, картофель, свекла, морковь, лук, яйца и майонез — обойдется в 291 рубль на семью из четырех человек. Стоимость «шубы» лишь незначительно уступает «Мимозе», хотя в рецепте используется рыба, а не мясные продукты.

Самым бюджетным новогодним салатом в этом году стал «Столичный». По расчетам , для его приготовления с курицей, картофелем, яйцами, морковью, солеными огурцами, зеленым горошком и майонезом потребуется в среднем 269 рублей. Несмотря на использование мяса птицы, итоговая цена оказалась ниже, чем у других популярных салатов.