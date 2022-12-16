16 декабря 2022

В свердловском городе хотят уволить основателя и директора музея мотоциклов

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех реставрации ретро автомобилей на предприятии
Буланов является директором музея мотоциклов много лет Фото:

Ирбитский государственный музей мотоциклов (Свердловская область) может лишиться своего основателя и директора Александра Буланова. Об этом сообщил на youtube-канале «Четодел Live» блогер и создатель мотомастерской «Урал Кастом» Александр Павлов.

«Основателя и бессменного руководителя ирбитского музея мотоциклов хотят отстранить от должности. Вместо Буланова хотят поставить человека, который не имеет опыта в музейной деятельности», — сообщил Павлов.

Директор музея Буланов является бессменным директором Ирбитского государственного музея мотоциклов, который сохранил уникальную коллекцию образцов мототехники. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив три рекорда, один из которых не побит до сих пор. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство культуры Свердловской области с просьбой дать комментарий по ситуации с увольнением директора музея. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Ирбитский государственный музей мотоциклов (Свердловская область) может лишиться своего основателя и директора Александра Буланова. Об этом сообщил на youtube-канале «Четодел Live» блогер и создатель мотомастерской «Урал Кастом» Александр Павлов. «Основателя и бессменного руководителя ирбитского музея мотоциклов хотят отстранить от должности. Вместо Буланова хотят поставить человека, который не имеет опыта в музейной деятельности», — сообщил Павлов. Директор музея Буланов является бессменным директором Ирбитского государственного музея мотоциклов, который сохранил уникальную коллекцию образцов мототехники. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив три рекорда, один из которых не побит до сих пор. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство культуры Свердловской области с просьбой дать комментарий по ситуации с увольнением директора музея. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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