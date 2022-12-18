Путин поздравил президента Аргентины с победой на ЧМ-2022 19 декабря 2022 в 01:06 Размер текста - 17 + Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой его сборной над французами в финале ЧМ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Президент России Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале Чемпионата мира по футболу 2022. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула. «Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины [Альберто] Фернандесом. Тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — передает слова Дмитрия Пескова РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финале Чемпионата мира в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, однако по серии послематчевых пенальти победу одержала южноамериканская сборная. Президент России Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале Чемпионата мира по футболу 2022. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула. «Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины [Альберто] Фернандесом. Тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — передает слова Дмитрия Пескова РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финале Чемпионата мира в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, однако по серии послематчевых пенальти победу одержала южноамериканская сборная. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям