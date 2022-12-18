18 декабря 2022

Путин поздравил президента Аргентины с победой на ЧМ-2022

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой его сборной над французами в финале ЧМ Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

Президент России Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале Чемпионата мира по футболу 2022. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула.

«Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины [Альберто] Фернандесом. Тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — передает слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщило, что сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финале Чемпионата мира в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, однако по серии послематчевых пенальти победу одержала южноамериканская сборная.

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале Чемпионата мира по футболу 2022. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула. «Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины [Альберто] Фернандесом. Тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — передает слова Дмитрия Пескова РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финале Чемпионата мира в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, однако по серии послематчевых пенальти победу одержала южноамериканская сборная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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