Путин поздравил президента Аргентины с победой на ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале Чемпионата мира по футболу 2022. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула.
«Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины [Альберто] Фернандесом. Тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — передает слова Дмитрия Пескова РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщило, что сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финале Чемпионата мира в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, однако по серии послематчевых пенальти победу одержала южноамериканская сборная.
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Президент России Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале Чемпионата мира по футболу 2022. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула. «Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины [Альберто] Фернандесом. Тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — передает слова Дмитрия Пескова РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финале Чемпионата мира в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, однако по серии послематчевых пенальти победу одержала южноамериканская сборная.