Определился победитель Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре Аргентина стала победителем Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре 18 декабря 2022 в 22:55 Размер текста - 17 + Победителем ЧМ мира по футболу 2022 стала Аргентина Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Прямую трансляцию спортивного события года вел телеканал «Матч ТВ». Основной матч закончился со счетом 3:3. Затем была серия пенальти, и уже со счетом 4:2 по пенальти победила Аргентина. Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходил 18 декабря. За звание чемпиона мира боролись Аргентина и Франция. Ранее болельщики сборной Франции устроили массовые беспорядки в Монпелье после выхода сборной страны в финал. Также аргентинский футболист призывал свою сборную научиться играть в футбол у россиян. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает «Ридус». Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Прямую трансляцию спортивного события года вел телеканал «Матч ТВ». Основной матч закончился со счетом 3:3. Затем была серия пенальти, и уже со счетом 4:2 по пенальти победила Аргентина. Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходил 18 декабря. За звание чемпиона мира боролись Аргентина и Франция. Ранее болельщики сборной Франции устроили массовые беспорядки в Монпелье после выхода сборной страны в финал. Также аргентинский футболист призывал свою сборную научиться играть в футбол у россиян. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям