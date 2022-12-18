Определился победитель Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

Аргентина стала победителем Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
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Победителем ЧМ мира по футболу 2022 стала Аргентина Фото:

Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Прямую трансляцию спортивного события года вел телеканал «Матч ТВ».

Основной матч закончился со счетом 3:3. Затем была серия пенальти, и уже со счетом 4:2 по пенальти победила Аргентина.

Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходил 18 декабря. За звание чемпиона мира боролись Аргентина и Франция.

Ранее болельщики сборной Франции устроили массовые беспорядки в Монпелье после выхода сборной страны в финал. Также аргентинский футболист призывал свою сборную научиться играть в футбол у россиян. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает «Ридус».

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Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Прямую трансляцию спортивного события года вел телеканал «Матч ТВ». Основной матч закончился со счетом 3:3. Затем была серия пенальти, и уже со счетом 4:2 по пенальти победила Аргентина. Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходил 18 декабря. За звание чемпиона мира боролись Аргентина и Франция. Ранее болельщики сборной Франции устроили массовые беспорядки в Монпелье после выхода сборной страны в финал. Также аргентинский футболист призывал свою сборную научиться играть в футбол у россиян. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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