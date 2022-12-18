Участницу Pussy Riot задержали на финале ЧМ по футболу в Катаре

Сотрудники службы безопасности задержали участницу российской группы Pussy Riot Нику Никульшину (признана в России иностранным агентом) при попытке выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Сотрудники службы безопасности задержали украинскую участницу Pussy Riot Нику Никульшину», — сказано в материале агентства. Отмечается, что силы безопасности задержали участницу группы непосредственно перед попыткой выйти на поле.
Ранее Минюст России признал участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину иностранными агентами. Другая участница группы Анна Кузьминых разыскивается по статье УК, передает RT. Помимо этого, в уголовном розыске находится муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн, которая также входит в состав Pussy Riot, сообщает «Национальная служба новостей».
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Сотрудники службы безопасности задержали участницу российской группы Pussy Riot Нику Никульшину (признана в России иностранным агентом) при попытке выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Об этом сообщает агентство Reuters. «Сотрудники службы безопасности задержали украинскую участницу Pussy Riot Нику Никульшину», — сказано в материале агентства. Отмечается, что силы безопасности задержали участницу группы непосредственно перед попыткой выйти на поле. Ранее Минюст России признал участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину иностранными агентами. Другая участница группы Анна Кузьминых разыскивается по статье УК, передает RT. Помимо этого, в уголовном розыске находится муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн, которая также входит в состав Pussy Riot, сообщает «Национальная служба новостей».