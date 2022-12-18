Участницу Pussy Riot задержали на финале ЧМ по футболу в Катаре 19 декабря 2022 в 07:42 Размер текста - 17 + Участница группы была задержана непосредственно перед выходом на поле, пишет Reuters Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Сотрудники службы безопасности задержали участницу российской группы Pussy Riot Нику Никульшину (признана в России иностранным агентом) при попытке выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Об этом сообщает агентство Reuters. «Сотрудники службы безопасности задержали украинскую участницу Pussy Riot Нику Никульшину», — сказано в материале агентства . Отмечается, что силы безопасности задержали участницу группы непосредственно перед попыткой выйти на поле. Ранее Минюст России признал участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину иностранными агентами. Другая участница группы Анна Кузьминых разыскивается по статье УК, передает RT. Помимо этого, в уголовном розыске находится муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн, которая также входит в состав Pussy Riot, сообщает «Национальная служба новостей». Сотрудники службы безопасности задержали участницу российской группы Pussy Riot Нику Никульшину (признана в России иностранным агентом) при попытке выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Об этом сообщает агентство Reuters. «Сотрудники службы безопасности задержали украинскую участницу Pussy Riot Нику Никульшину», — сказано в материале агентства. Отмечается, что силы безопасности задержали участницу группы непосредственно перед попыткой выйти на поле. Ранее Минюст России признал участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину иностранными агентами. Другая участница группы Анна Кузьминых разыскивается по статье УК, передает RT. Помимо этого, в уголовном розыске находится муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн, которая также входит в состав Pussy Riot, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям