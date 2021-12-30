Минюст признал иноагентами Толоконникову, Шендеровича и Гельмана. Скрин

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Творческий вечер Виктора Шендеровича в Ельцин-центре. Екатеринбург, шендерович виктор
Сатирик Виктор Шендерович стал иностранным агентом Фото:

Участницы музыкальной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович и деятель культуры Марат Гельман признаны иноагентами. Об этом сообщает Минюст России.

В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведщий и сатирик Виктор Шендерович, а также галерист Марат Гельман.

К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ. За текущий год иноагентами были признаны десятки средств массовой информации. Законодательство об иноагентах начало активно применяться только в этом году, но уже подверглось активной критике. О необходимости корректировки закона говорили, в том числе, в Кремле.

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Участницы музыкальной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович и деятель культуры Марат Гельман признаны иноагентами. Об этом сообщает Минюст России. В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведщий и сатирик Виктор Шендерович, а также галерист Марат Гельман. К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ. За текущий год иноагентами были признаны десятки средств массовой информации. Законодательство об иноагентах начало активно применяться только в этом году, но уже подверглось активной критике. О необходимости корректировки закона говорили, в том числе, в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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