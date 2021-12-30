Минюст признал иноагентами Толоконникову, Шендеровича и Гельмана. Скрин

30 декабря 2021 в 19:04 Размер текста - 17 +

Сатирик Виктор Шендерович стал иностранным агентом Фото: Анна Майорова © URA.RU Участницы музыкальной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович и деятель культуры Марат Гельман признаны иноагентами. Об этом сообщает Минюст России. В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведщий и сатирик Виктор Шендерович, а также галерист Марат Гельман. К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ. За текущий год иноагентами были признаны десятки средств массовой информации. Законодательство об иноагентах начало активно применяться только в этом году, но уже подверглось активной критике. О необходимости корректировки закона говорили, в том числе, в Кремле. Фото: скриншот сайта Минюста России Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участницы музыкальной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович и деятель культуры Марат Гельман признаны иноагентами. Об этом сообщает Минюст России. В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведщий и сатирик Виктор Шендерович, а также галерист Марат Гельман. К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ. За текущий год иноагентами были признаны десятки средств массовой информации. Законодательство об иноагентах начало активно применяться только в этом году, но уже подверглось активной критике. О необходимости корректировки закона говорили, в том числе, в Кремле.