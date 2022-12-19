Командир наемников США заявил о слабой подготовке солдат ВСУ

Большинство новобранцев ВСУ не тренированы, заявил Энди Милберн
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Большинство украинских бойцов недостаточно тренированны для боевых действий. Об этом заявил командир ЧВК «Моцарт» Энди Милберн.
«Времени на обучение еще очень мало. Большинство новобранцев [ВСУ] не обучены по западным стандартам. Так что не плохие или недостаточно обученные, а действительно нетренированные», — цитирует Энди Милберна
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ отправляют на фронт неподготовленных бойцов для восполнения потерь личного состава. В ведомстве уточнили, что резервистов принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
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