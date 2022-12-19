Командир наемников США заявил о слабой подготовке солдат ВСУ

Командир ЧВК Моцарт: бойцы ВСУ не обучены по западным стандартам
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Большинство новобранцев ВСУ не тренированы, заявил Энди Милберн Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большинство украинских бойцов недостаточно тренированны для боевых действий. Об этом заявил командир ЧВК «Моцарт» Энди Милберн.

«Времени на обучение еще очень мало. Большинство новобранцев [ВСУ] не обучены по западным стандартам. Так что не плохие или недостаточно обученные, а действительно нетренированные», — цитирует Энди Милберна Merkur.de. По его словам, командование знает об этом, но не отзывает людей с фронта.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ отправляют на фронт неподготовленных бойцов для восполнения потерь личного состава. В ведомстве уточнили, что резервистов принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Большинство украинских бойцов недостаточно тренированны для боевых действий. Об этом заявил командир ЧВК «Моцарт» Энди Милберн. «Времени на обучение еще очень мало. Большинство новобранцев [ВСУ] не обучены по западным стандартам. Так что не плохие или недостаточно обученные, а действительно нетренированные», — цитирует Энди Милберна Merkur.de. По его словам, командование знает об этом, но не отзывает людей с фронта. Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ отправляют на фронт неподготовленных бойцов для восполнения потерь личного состава. В ведомстве уточнили, что резервистов принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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