Командир наемников США заявил о слабой подготовке солдат ВСУ

Командир ЧВК Моцарт: бойцы ВСУ не обучены по западным стандартам

19 декабря 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Большинство новобранцев ВСУ не тренированы, заявил Энди Милберн Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство украинских бойцов недостаточно тренированны для боевых действий. Об этом заявил командир ЧВК «Моцарт» Энди Милберн. «Времени на обучение еще очень мало. Большинство новобранцев [ВСУ] не обучены по западным стандартам. Так что не плохие или недостаточно обученные, а действительно нетренированные», — цитирует Энди Милберна Merkur.de . По его словам, командование знает об этом, но не отзывает людей с фронта. Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ отправляют на фронт неподготовленных бойцов для восполнения потерь личного состава. В ведомстве уточнили, что резервистов принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Большинство украинских бойцов недостаточно тренированны для боевых действий. Об этом заявил командир ЧВК «Моцарт» Энди Милберн. «Времени на обучение еще очень мало. Большинство новобранцев [ВСУ] не обучены по западным стандартам. Так что не плохие или недостаточно обученные, а действительно нетренированные», — цитирует Энди Милберна Merkur.de. По его словам, командование знает об этом, но не отзывает людей с фронта. Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ отправляют на фронт неподготовленных бойцов для восполнения потерь личного состава. В ведомстве уточнили, что резервистов принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.