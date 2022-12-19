Путин рассказал, что сделал после победы Аргентины в финале ЧМ

Путин не удержался от звонка президенту Аргентины после победы сборной в финале ЧМ

19 декабря 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Путин не удержался от звонка президенту Аргентины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финал чемпионата мира по футболу и после позвонил лидеру Аргентины Альберто Фернандесу, чтобы поздравить с победой. Этим он поделился в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко. «Я смотрел вторую часть матча, когда счет был уже 2:2, дополнительное время смотрел. Потом не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Альберто Фернандесу], поздравить его», — сказал Путин, выступая перед журналистами в эфире телеканала «Россия-24». Глава государства подчеркнул, что знает, насколько трепетно в Аргентине относятся к футболу. «И думаю, что они заслужили эту победу», — заключил президент. Ранее стало известно, что сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финале Чемпионата мира в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, однако по серии послематчевых пенальти победила сборная Аргентины.

Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финал чемпионата мира по футболу и после позвонил лидеру Аргентины Альберто Фернандесу, чтобы поздравить с победой. Этим он поделился в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко. «Я смотрел вторую часть матча, когда счет был уже 2:2, дополнительное время смотрел. Потом не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Альберто Фернандесу], поздравить его», — сказал Путин, выступая перед журналистами в эфире телеканала «Россия-24». Глава государства подчеркнул, что знает, насколько трепетно в Аргентине относятся к футболу. «И думаю, что они заслужили эту победу», — заключил президент. Ранее стало известно, что сборная Аргентины обыграла сборную Франции в финале Чемпионата мира в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, однако по серии послематчевых пенальти победила сборная Аргентины.