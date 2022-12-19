Пермский ПФР опубликовал график доставок пенсий в праздники

20 декабря 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Даты зависят от способа получения пенсии и организации, доставляющей ее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отделение ПФР по Пермскому краю составило график выплат и доставки пенсий и других социальных выплат в праздничные и выходные дни января 2023 года. Даты опубликованы на официальной странице отделения в соцсети «ВКонтакте». «Доставлять пенсии начнут с 3 января 2023 года с учетом режима работы отделений почтовой связи и доставочных предприятий. Режим работы почты в праздничные дни: 3, 4, 5, 6 января 2023 года — по установленному режиму работы отделений почтовой связи», — указано в объявлении ПФР. Предприятие по доставке пенсий АО «Ветеран» будет доставлять 3 января пенсию за 3 и 6 число, 4 января — за 4 и 7 число, а 5 января — за 5 и 8 число. ООО «Надежда» будет доставлять также, но дополнительно 6 января будет выдача пенсии в кассе тем, кто не получил пенсию с 3 по 8 число. Тем, кто получает пенсию на счет или банковскую карту 8 и 15 числа, переведут деньги не позднее 29 декабря 2022 года. А 23 января 2023 года переведут тем, кто получает пенсию в ПАО Сбербанк 23 числа. Дополнительно задать вопросы по выплатам можно по телефону горячей линии ОПФР: 264-32-04. Ранее URA.RU рассказывало, что «Почта России» вынудила пермские власти выкупить свое отделение. Здание было признано аварийным в 2019 году.

Отделение ПФР по Пермскому краю составило график выплат и доставки пенсий и других социальных выплат в праздничные и выходные дни января 2023 года. Даты опубликованы на официальной странице отделения в соцсети «ВКонтакте». «Доставлять пенсии начнут с 3 января 2023 года с учетом режима работы отделений почтовой связи и доставочных предприятий. Режим работы почты в праздничные дни: 3, 4, 5, 6 января 2023 года — по установленному режиму работы отделений почтовой связи», — указано в объявлении ПФР. Предприятие по доставке пенсий АО «Ветеран» будет доставлять 3 января пенсию за 3 и 6 число, 4 января — за 4 и 7 число, а 5 января — за 5 и 8 число. ООО «Надежда» будет доставлять также, но дополнительно 6 января будет выдача пенсии в кассе тем, кто не получил пенсию с 3 по 8 число. Тем, кто получает пенсию на счет или банковскую карту 8 и 15 числа, переведут деньги не позднее 29 декабря 2022 года. А 23 января 2023 года переведут тем, кто получает пенсию в ПАО Сбербанк 23 числа. Дополнительно задать вопросы по выплатам можно по телефону горячей линии ОПФР: 264-32-04. Ранее URA.RU рассказывало, что «Почта России» вынудила пермские власти выкупить свое отделение. Здание было признано аварийным в 2019 году.