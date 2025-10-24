В Перми на месте кафе с яйцами откроют новый бар
Заведение откроется в ноябре
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Перми готовится к открытию новый бар. Он займет помещение кафе Eggs! в Старокирпичном переулке на улице Ленина, 44. Об этом сообщил блогер Алексей Папулов в своем telegram-канале.
«Заведение откроется до конца ноября. В интерьере максимально сохранят кирпичную кладку переулка, но немного похулиганят с граффити», — сказано в сообщении.
Название бара пока не раскрывается. Сейчас в помещении идет ремонт. До этого там работало кафе Eggs!, в котором подавали разные блюда из яиц.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появятся два сендвич-шопа. Один запустят создатели бистро «Мигранты», а второй откроет бренд шеф кофейни Red Cup.
