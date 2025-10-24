Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

В Перми на месте кафе с яйцами откроют новый бар

24 октября 2025 в 14:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заведение откроется в нобре

Заведение откроется в ноябре

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми готовится к открытию новый бар. Он займет помещение кафе Eggs! в Старокирпичном переулке на улице Ленина, 44. Об этом сообщил блогер Алексей Папулов в своем telegram-канале.

«Заведение откроется до конца ноября. В интерьере максимально сохранят кирпичную кладку переулка, но немного похулиганят с граффити», — сказано в сообщении.

Название бара пока не раскрывается. Сейчас в помещении идет ремонт. До этого там работало кафе Eggs!, в котором подавали разные блюда из яиц.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появятся два сендвич-шопа. Один запустят создатели бистро «Мигранты», а второй откроет бренд шеф кофейни Red Cup.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал