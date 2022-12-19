Челябинский медик дал совет лечения насморка без лекарств

20 декабря 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Тарасов просит челябинцев тепло одеваться и избегать переохлаждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов дал советы, как без лекарств вылечить насморк. О рекомендациях он рассказал в социальных сетях. «Говорят, что насморк можно не лечить. Это не совсем правда. Если неправильно лечить, последствия могут быть тяжелыми. Знаю одну бабулю, которая каждый месяц требовала „проколоть нос“, потому что капала нафтизин каждые полчаса каждый день. Кроме привыкания, у пациентов с рядом болезней, он может вызвать еще и побочные эффекты», — написал Тарасов на своей странице во «ВКонтакте». Доктор советует горячие ванны для ног, горчичники на икры и промывание носа солевым раствором. Эти действия уменьшат отек и простимулируют отхождение слизи. Притом солевые растворы можно применять с самого раннего возраста. Незаменимы при насморке каланхоэ и алоэ. Сок листьев, в чистом или разведенном виде, нужно закапывать в нос по три капли до полного выздоровления. Горячий чай с ромашкой и мятой снимает отек со слизистой носа и уменьшает выделение слизи, а соблюдение питьевого режима делает ее менее вязкой. Ранее челябинцам дали совет, как справиться с головной болью, бессонницей и тревожностью после ОРВИ и гриппа. Такие симптомы могут быть признаками астенического синдрома.

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов дал советы, как без лекарств вылечить насморк. О рекомендациях он рассказал в социальных сетях. «Говорят, что насморк можно не лечить. Это не совсем правда. Если неправильно лечить, последствия могут быть тяжелыми. Знаю одну бабулю, которая каждый месяц требовала „проколоть нос“, потому что капала нафтизин каждые полчаса каждый день. Кроме привыкания, у пациентов с рядом болезней, он может вызвать еще и побочные эффекты», — написал Тарасов на своей странице во «ВКонтакте». Доктор советует горячие ванны для ног, горчичники на икры и промывание носа солевым раствором. Эти действия уменьшат отек и простимулируют отхождение слизи. Притом солевые растворы можно применять с самого раннего возраста. Незаменимы при насморке каланхоэ и алоэ. Сок листьев, в чистом или разведенном виде, нужно закапывать в нос по три капли до полного выздоровления. Горячий чай с ромашкой и мятой снимает отек со слизистой носа и уменьшает выделение слизи, а соблюдение питьевого режима делает ее менее вязкой. Ранее челябинцам дали совет, как справиться с головной болью, бессонницей и тревожностью после ОРВИ и гриппа. Такие симптомы могут быть признаками астенического синдрома.