Челябинцам дали совет, как справиться с головной болью после ОРВИ и гриппа

Среди остаточных симптомов после ОРВИ и гриппа: головная боль, бессоница, тревожность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал URA.RU, как бороться с головной болью, бессонницей и тревожностью, которые возникают у переболевших гриппом, ОРВИ и ковидом. По словам медика, такие расстройства часто встречаются у пожилых людей и тяжело перенесших вирусные заболевания.

«Состояние, при котором у человека отмечается чрезмерная утомляемость, явно выраженная слабость, перепады в настроении, преобладание негативного настроения называется астеническим синдромом. И часто он ярко проявляется у переболевших ковидом, гриппом или каким-то другим ОРВИ», — поясняет Тарасов.

При этих симптомах больному тяжело заниматься физическим и умственным трудом, он жалуется на бессонницу, «туман» и боль в голове, тревожность. Чаще всего с этими симптомами к врачу обращаются пожилые и пациенты, переболевшие ковидом, гриппом и ОРВИ в тяжелых формах. Чтобы ускорить процесс восстановления, Тарасов советует:

сбалансировать питание и не допускать обезвоживание;

вернуться к физической активности: гулять, заниматься гимнастикой и делать массаж;

наладить режим сна, не помешает одна чашка хорошего кофе до 14:00 и дневной 20-минутный сон.

По словам главврача, при соблюдении перечисленных советов симптомы со временем пройдут. Но, если выздоровление будет протекать тяжело и долго, медик рекомендует пройти углубленную диспансеризацию.