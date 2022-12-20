Россия и Белоруссия впервые согласуют цену на газ на три года

20 декабря 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Белоруссия договорилась с РФ о комфортной цене газа Фото: media.gazprom-neft.ru Россия и Белоруссия согласуют стоимость газа сразу на три года впервые за время сотрудничества. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. «В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — цитирует Головченко газета « СБ.Беларусь сегодня ». Он отметил, что цена будет комфортной для Белоруссии. Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Утро.ру». По итогам встречи стороны не договорились о стоимости газа на 2023 год. Но Лукашенко отмечал, что доволен итогами обсуждения по единому газовому рынку и ценам на ближайшие годы, сообщает Пятый канал.

Россия и Белоруссия согласуют стоимость газа сразу на три года впервые за время сотрудничества. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. «В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — цитирует Головченко газета «СБ.Беларусь сегодня». Он отметил, что цена будет комфортной для Белоруссии. Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Утро.ру». По итогам встречи стороны не договорились о стоимости газа на 2023 год. Но Лукашенко отмечал, что доволен итогами обсуждения по единому газовому рынку и ценам на ближайшие годы, сообщает Пятый канал.