Россия и Белоруссия впервые согласуют цену на газ на три года

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, добыча, нефть
Белоруссия договорилась с РФ о комфортной цене газа Фото:

Россия и Белоруссия согласуют стоимость газа сразу на три года впервые за время сотрудничества. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — цитирует Головченко газета «СБ.Беларусь сегодня». Он отметил, что цена будет комфортной для Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Утро.ру». По итогам встречи стороны не договорились о стоимости газа на 2023 год. Но Лукашенко отмечал, что доволен итогами обсуждения по единому газовому рынку и ценам на ближайшие годы, сообщает Пятый канал.

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Россия и Белоруссия согласуют стоимость газа сразу на три года впервые за время сотрудничества. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. «В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период», — цитирует Головченко газета «СБ.Беларусь сегодня». Он отметил, что цена будет комфортной для Белоруссии. Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Утро.ру». По итогам встречи стороны не договорились о стоимости газа на 2023 год. Но Лукашенко отмечал, что доволен итогами обсуждения по единому газовому рынку и ценам на ближайшие годы, сообщает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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