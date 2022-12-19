Россия и Белоруссия не договорились о цене на газ

19 декабря 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Вопрос будет решаться на самом высоком уровне, заявил Виктор Каранкевич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия и Белоруссия пока не достигли договоренностей по поводу цены на газ из России в 2023 году. Переговоры будут продолжаться. Об этом сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. «Пока окончательных решений по цене на российский газ нет», — цитирует Каранкевича ТАСС. Он подчеркнул, что данный вопрос является чувствительным для обеих стран, решение по которому будет приниматься на самом высоком уровне. Ранее стало известно, что предстоящая встреча между главами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко будет предназначена для разрешения всех проблем, которые пока не решены в союзной программе. Лукашенко пожаловался на срыв сроков по формированию общего газового рынка с Россией, передает RT. Владимир Путин, в свою очередь, призвал страны ЕАЭС в ближайшие два года добиться создания единого рынка газа, сообщает «Национальная служба новостей».

Россия и Белоруссия пока не достигли договоренностей по поводу цены на газ из России в 2023 году. Переговоры будут продолжаться. Об этом сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. «Пока окончательных решений по цене на российский газ нет», — цитирует Каранкевича ТАСС. Он подчеркнул, что данный вопрос является чувствительным для обеих стран, решение по которому будет приниматься на самом высоком уровне. Ранее стало известно, что предстоящая встреча между главами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко будет предназначена для разрешения всех проблем, которые пока не решены в союзной программе. Лукашенко пожаловался на срыв сроков по формированию общего газового рынка с Россией, передает RT. Владимир Путин, в свою очередь, призвал страны ЕАЭС в ближайшие два года добиться создания единого рынка газа, сообщает «Национальная служба новостей».