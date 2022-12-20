20 декабря 2022

В Кремле подтвердили поездку Путина в зону спецоперации

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Путин постели зону проведения спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин посетил зону специальной военной операции (СВО). Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление депутата Госдумы Андрей Гурулев.

«Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да» — сказал Песков. Слова представителя Кремля приводит «Российская газета».

Ранее Гурулев в своем telegram-канале сообщил, Путин находился в зоне СВО, где пообщался с командующими и после переговорил с каждым лично, передает телеканал 360. В субботу Песков рассказывал, что президент посетил военный штаб, участвующий в спецоперации на Украине. Там, по словам пресс-секретаря, российский лидер заслушал доклад о ходе боевых действий и провел совещания с командующими. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачи российский военных являются демилитаризация и денацификация Украины, неоднократно подчеркивал Путин.

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Президент РФ Владимир Путин посетил зону специальной военной операции (СВО). Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление депутата Госдумы Андрей Гурулев. «Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да» — сказал Песков. Слова представителя Кремля приводит «Российская газета». Ранее Гурулев в своем telegram-канале сообщил, Путин находился в зоне СВО, где пообщался с командующими и после переговорил с каждым лично, передает телеканал 360. В субботу Песков рассказывал, что президент посетил военный штаб, участвующий в спецоперации на Украине. Там, по словам пресс-секретаря, российский лидер заслушал доклад о ходе боевых действий и провел совещания с командующими. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачи российский военных являются демилитаризация и денацификация Украины, неоднократно подчеркивал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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