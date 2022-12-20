В Кремле подтвердили поездку Путина в зону спецоперации

20 декабря 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Путин постели зону проведения спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин посетил зону специальной военной операции (СВО). Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление депутата Госдумы Андрей Гурулев. «Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да» — сказал Песков. Слова представителя Кремля приводит «Российская газета». Ранее Гурулев в своем telegram-канале сообщил, Путин находился в зоне СВО, где пообщался с командующими и после переговорил с каждым лично, передает телеканал 360. В субботу Песков рассказывал, что президент посетил военный штаб, участвующий в спецоперации на Украине. Там, по словам пресс-секретаря, российский лидер заслушал доклад о ходе боевых действий и провел совещания с командующими. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачи российский военных являются демилитаризация и денацификация Украины, неоднократно подчеркивал Путин.

Президент РФ Владимир Путин посетил зону специальной военной операции (СВО). Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление депутата Госдумы Андрей Гурулев. «Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да» — сказал Песков. Слова представителя Кремля приводит «Российская газета». Ранее Гурулев в своем telegram-канале сообщил, Путин находился в зоне СВО, где пообщался с командующими и после переговорил с каждым лично, передает телеканал 360. В субботу Песков рассказывал, что президент посетил военный штаб, участвующий в спецоперации на Украине. Там, по словам пресс-секретаря, российский лидер заслушал доклад о ходе боевых действий и провел совещания с командующими. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачи российский военных являются демилитаризация и денацификация Украины, неоднократно подчеркивал Путин.