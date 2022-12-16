Путин посмотрел на работу военных спецоперации

Путин ознакомился с работой штаба, участвующего в спецоперации

17 декабря 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с командующими штаба Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин посетил военный штаб, участвующий в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что в ходе визита на территорию объединенного штаба Путин ознакомился с его работой, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещания с командующими.

Президент России Владимир Путин посетил военный штаб, участвующий в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что в ходе визита на территорию объединенного штаба Путин ознакомился с его работой, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещания с командующими.