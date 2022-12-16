Путин посмотрел на работу военных спецоперации

Владимир Путин встретился с командующими штаба
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин посетил военный штаб, участвующий в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что в ходе визита на территорию объединенного штаба Путин ознакомился с его работой, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещания с командующими.
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