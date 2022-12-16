16 декабря 2022

Путин посмотрел на работу военных спецоперации

Путин ознакомился с работой штаба, участвующего в спецоперации
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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, парад, шойгу сергей, путин владимир, 9 мая, красная площадь
Владимир Путин встретился с командующими штаба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин посетил военный штаб, участвующий в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что в ходе визита на территорию объединенного штаба Путин ознакомился с его работой, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещания с командующими.

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Президент России Владимир Путин посетил военный штаб, участвующий в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что в ходе визита на территорию объединенного штаба Путин ознакомился с его работой, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещания с командующими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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