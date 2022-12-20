Два фаната сборной Аргентины прыгнули с моста, чтобы попасть в автобус команды

Два фаната сборной Аргентины спрыгнули с моста, чтобы попасть в автобус к команде. Один из них упал на людей, идущих за игроками национальной команды, сообщает аргентинский телеканал TN.
«Два болельщика спрыгнули в автобус сборной Аргентины, когда тот проезжал под мостом. Один из фанатов при прыжке толкнул некоторых игроков, а другой приземлился на крышу автобуса, после чего упал в толпу людей», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. Сборная Аргентины победила сборную Франции по серии пенальти. Игроков сборной Аргентины пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолетах из-за заблокированных миллионами фанатов улиц.
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Два фаната сборной Аргентины спрыгнули с моста, чтобы попасть в автобус к команде. Один из них упал на людей, идущих за игроками национальной команды, сообщает аргентинский телеканал TN. «Два болельщика спрыгнули в автобус сборной Аргентины, когда тот проезжал под мостом. Один из фанатов при прыжке толкнул некоторых игроков, а другой приземлился на крышу автобуса, после чего упал в толпу людей», — говорится в сообщении телеканала. Ранее в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. Сборная Аргентины победила сборную Франции по серии пенальти. Игроков сборной Аргентины пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолетах из-за заблокированных миллионами фанатов улиц.