Футболистов сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах из-за нашествия фанатов

21 декабря 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

На улицы Буенос-Айреса вышли около трех миллионов человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Игроков сборной Аргентины, которые вернулись на родину с победой на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолетах. Все из-за того, что в столице футболистов встретили миллионы соотечественников, заблокировав улицы, сообщают журналисты. «Аргентинских футболистов, вернувшихся в Буэнос-Айрес, эвакуируют с улиц на вертолетах из-за того, что их вышли встречать миллионы людей, которые заблокировали улицы», — пишет РИА Новости. По данным СМИ автобус с футболистами вышли встречать от трех до четырех миллионов человек. Такого не ожидал ни один аргентинец. Ранее в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. В финале турнира сборная Аргентины победила сборную Франции по серии пенальти при счете матча 3:3. Аргентина в третий раз в истории смогла одержать победу на мундиале. Пост главной звезды аргентинской сборной Лионеля Месси после победы собрал рекордное количество лайков в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Один аргентинский болельщик умер, празднуя победу своей сборной на чемпионате мира по футболу.

Игроков сборной Аргентины, которые вернулись на родину с победой на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолетах. Все из-за того, что в столице футболистов встретили миллионы соотечественников, заблокировав улицы, сообщают журналисты. «Аргентинских футболистов, вернувшихся в Буэнос-Айрес, эвакуируют с улиц на вертолетах из-за того, что их вышли встречать миллионы людей, которые заблокировали улицы», — пишет РИА Новости. По данным СМИ автобус с футболистами вышли встречать от трех до четырех миллионов человек. Такого не ожидал ни один аргентинец. Ранее в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. В финале турнира сборная Аргентины победила сборную Франции по серии пенальти при счете матча 3:3. Аргентина в третий раз в истории смогла одержать победу на мундиале. Пост главной звезды аргентинской сборной Лионеля Месси после победы собрал рекордное количество лайков в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Один аргентинский болельщик умер, празднуя победу своей сборной на чемпионате мира по футболу.