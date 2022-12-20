Пермская бабушка раскусила аферистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми пенсионерка помогла задержать телефонного мошенника, который должен был забрать у нее деньги за мнимое освобождение внучки от уголовного преследования. Подробности задержания молодого преступника рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Вечером на стационарный телефон 75-летней пермячки позвонил неизвестный. Он представился следователем и сообщил, что внучка женщины спровоцировала ДТП, в котором пострадал человек. Для избежания уголовного преследования пермячке предложили заплатить несколько сотен тысяч рублей. Зная о мошеннической схеме, женщина сообщила в полицию о происходящем, а прибывшие к ней домой правоохранители задержали курьера, который должен был получить от пенсионерки деньги», — сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался первокурсник пермского техникума, который решил заработать криминальным путем. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». За помощь в поимке преступника руководство краевого ГУ МВД вручило бдительной пенсионерке благодарственное письмо.