20 декабря 2022

В Перми пенсионерка помогла задержать телефонного мошенника

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская бабушка раскусила аферистов Фото:

В Перми пенсионерка помогла задержать телефонного мошенника, который должен был забрать у нее деньги за мнимое освобождение внучки от уголовного преследования. Подробности задержания молодого преступника рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Вечером на стационарный телефон 75-летней пермячки позвонил неизвестный. Он представился следователем и сообщил, что внучка женщины спровоцировала ДТП, в котором пострадал человек. Для избежания уголовного преследования пермячке предложили заплатить несколько сотен тысяч рублей. Зная о мошеннической схеме, женщина сообщила в полицию о происходящем, а прибывшие к ней домой правоохранители задержали курьера, который должен был получить от пенсионерки деньги», — сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался первокурсник пермского техникума, который решил заработать криминальным путем. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». За помощь в поимке преступника руководство краевого ГУ МВД вручило бдительной пенсионерке благодарственное письмо.

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В Перми пенсионерка помогла задержать телефонного мошенника, который должен был забрать у нее деньги за мнимое освобождение внучки от уголовного преследования. Подробности задержания молодого преступника рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Вечером на стационарный телефон 75-летней пермячки позвонил неизвестный. Он представился следователем и сообщил, что внучка женщины спровоцировала ДТП, в котором пострадал человек. Для избежания уголовного преследования пермячке предложили заплатить несколько сотен тысяч рублей. Зная о мошеннической схеме, женщина сообщила в полицию о происходящем, а прибывшие к ней домой правоохранители задержали курьера, который должен был получить от пенсионерки деньги», — сообщили в ведомстве. Задержанным оказался первокурсник пермского техникума, который решил заработать криминальным путем. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». За помощь в поимке преступника руководство краевого ГУ МВД вручило бдительной пенсионерке благодарственное письмо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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