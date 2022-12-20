В Екатеринбурге объявлен карантин по опасной болезни

Карантин по бешенству животных объявлен в Октябрьском районе Екатеринбурга. Ограничения введены до 10 февраля, причиной стала местная собака, у которой обнаружили заболевание. Информация размещена в бюллетене «Екатеринбургский вестник», опубликованном на сайте мэрии.
«Установить на территории города Екатеринбурга ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 10 февраля 2023 года. Рекомендовать главе Екатеринбурга Алексею Орлову принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и профилактику бешенства животных в неблагополучном пункте», — говорится в опубликованном распоряжении губернатора Евгения Куйвашева.
Как следует из документа, карантин решено ввести после того, как бешенство обнаружили у собаки, пойманной в микрорайоне Лечебном. Под ограничения теперь попадает территория в радиусе трех километров. В зоне карантина, помимо прочего, запрещено лечение животных, торговля ими, убой, а также проведение выставок с большим скоплением зверей.
Осенью в Полевском нападению животного с бешенством подверглась местная девочка. Зараженный кот набросился на ребенка и покусал его. Пострадавшую девочку срочно доставили в больницу, а тело животного отправили в ветеринарную лабораторию, чтобы не допустить распространения бешенства.
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Карантин по бешенству животных объявлен в Октябрьском районе Екатеринбурга. Ограничения введены до 10 февраля, причиной стала местная собака, у которой обнаружили заболевание. Информация размещена в бюллетене «Екатеринбургский вестник», опубликованном на сайте мэрии. «Установить на территории города Екатеринбурга ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 10 февраля 2023 года. Рекомендовать главе Екатеринбурга Алексею Орлову принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и профилактику бешенства животных в неблагополучном пункте», — говорится в опубликованном распоряжении губернатора Евгения Куйвашева. Как следует из документа, карантин решено ввести после того, как бешенство обнаружили у собаки, пойманной в микрорайоне Лечебном. Под ограничения теперь попадает территория в радиусе трех километров. В зоне карантина, помимо прочего, запрещено лечение животных, торговля ими, убой, а также проведение выставок с большим скоплением зверей. Осенью в Полевском нападению животного с бешенством подверглась местная девочка. Зараженный кот набросился на ребенка и покусал его. Пострадавшую девочку срочно доставили в больницу, а тело животного отправили в ветеринарную лабораторию, чтобы не допустить распространения бешенства.