В Екатеринбурге объявлен карантин по опасной болезни

Карантин по бешенству объявлен на всей территории Екатеринбурга

В одном из районов Екатеринбурга поймали зараженную собаку (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Карантин по бешенству животных объявлен в Октябрьском районе Екатеринбурга. Ограничения введены до 10 февраля, причиной стала местная собака, у которой обнаружили заболевание. Информация размещена в бюллетене «Екатеринбургский вестник», опубликованном на сайте мэрии.

«Установить на территории города Екатеринбурга ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 10 февраля 2023 года. Рекомендовать главе Екатеринбурга Алексею Орлову принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и профилактику бешенства животных в неблагополучном пункте», — говорится в опубликованном распоряжении губернатора Евгения Куйвашева.

Как следует из документа, карантин решено ввести после того, как бешенство обнаружили у собаки, пойманной в микрорайоне Лечебном. Под ограничения теперь попадает территория в радиусе трех километров. В зоне карантина, помимо прочего, запрещено лечение животных, торговля ими, убой, а также проведение выставок с большим скоплением зверей.

Осенью в Полевском нападению животного с бешенством подверглась местная девочка. Зараженный кот набросился на ребенка и покусал его. Пострадавшую девочку срочно доставили в больницу, а тело животного отправили в ветеринарную лабораторию, чтобы не допустить распространения бешенства.