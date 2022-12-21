Зеленский сделал Байдену «незаслуженный» подарок

Владимир Зеленский вручил Джо Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что «не заслужил» врученную ему президентом Украины Владимиром Зеленским медаль от бойца ВСУ-командира HIMARS. Прямую трансляцию встречи двух лидеров ведет Youtube-канал «ABC News».
«Ну, незаслуженно, но ценю», — ответил Джо Байден. Он отметил, что США намерены продолжить поддерживать «великий народ Украины».
Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон и встретился с Байденом в белом доме передает RT. Украинский лидер заявлял, что намерен обсудить, в том числе сотрудничество между двумя странами. В Кремле заявили, что визит президента Украины в США усугубляет конфликт в стране.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!