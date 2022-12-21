Зеленский сделал Байдену «незаслуженный» подарок Зеленский вручил Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS 22 декабря 2022 в 01:10 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский вручил Джо Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден заявил, что «не заслужил» врученную ему президентом Украины Владимиром Зеленским медаль от бойца ВСУ-командира HIMARS. Прямую трансляцию встречи двух лидеров ведет Youtube-канал «ABC News». «Ну, незаслуженно, но ценю», — ответил Джо Байден. Он отметил, что США намерены продолжить поддерживать «великий народ Украины». Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон и встретился с Байденом в белом доме передает RT. Украинский лидер заявлял, что намерен обсудить, в том числе сотрудничество между двумя странами. В Кремле заявили, что визит президента Украины в США усугубляет конфликт в стране. Президент США Джо Байден заявил, что «не заслужил» врученную ему президентом Украины Владимиром Зеленским медаль от бойца ВСУ-командира HIMARS. Прямую трансляцию встречи двух лидеров ведет Youtube-канал «ABC News». «Ну, незаслуженно, но ценю», — ответил Джо Байден. Он отметил, что США намерены продолжить поддерживать «великий народ Украины». Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон и встретился с Байденом в белом доме передает RT. Украинский лидер заявлял, что намерен обсудить, в том числе сотрудничество между двумя странами. В Кремле заявили, что визит президента Украины в США усугубляет конфликт в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям