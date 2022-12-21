21 декабря 2022

Зеленский сделал Байдену «незаслуженный» подарок

Зеленский вручил Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский вручил Джо Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что «не заслужил» врученную ему президентом Украины Владимиром Зеленским медаль от бойца ВСУ-командира HIMARS. Прямую трансляцию встречи двух лидеров ведет Youtube-канал «ABC News».

«Ну, незаслуженно, но ценю», — ответил Джо Байден. Он отметил, что США намерены продолжить поддерживать «великий народ Украины».

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон и встретился с Байденом в белом доме передает RT. Украинский лидер заявлял, что намерен обсудить, в том числе сотрудничество между двумя странами. В Кремле заявили, что визит президента Украины в США усугубляет конфликт в стране.

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Президент США Джо Байден заявил, что «не заслужил» врученную ему президентом Украины Владимиром Зеленским медаль от бойца ВСУ-командира HIMARS. Прямую трансляцию встречи двух лидеров ведет Youtube-канал «ABC News». «Ну, незаслуженно, но ценю», — ответил Джо Байден. Он отметил, что США намерены продолжить поддерживать «великий народ Украины». Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон и встретился с Байденом в белом доме передает RT. Украинский лидер заявлял, что намерен обсудить, в том числе сотрудничество между двумя странами. В Кремле заявили, что визит президента Украины в США усугубляет конфликт в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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