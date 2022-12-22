В Кремле прокомментировали ранение Рогозина

Песков заявил журналистам, что пребывание в некоторых районах Донбасса опасно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин получил ранение в результате удара по гостинице Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле дали комментарий о ранении Дмитрия Рогозина, который сейчас находится на фронте. На вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пребывание в некоторых районах ДНР опасно, несет риски для жизни, но это не должно мешать чиновникам выполнять свои функции. И тем, кто по зову сердца, выполнять миссию», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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В Кремле дали комментарий о ранении Дмитрия Рогозина, который сейчас находится на фронте. На вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пребывание в некоторых районах ДНР опасно, несет риски для жизни, но это не должно мешать чиновникам выполнять свои функции. И тем, кто по зову сердца, выполнять миссию», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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