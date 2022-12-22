В Кремле прокомментировали ранение Рогозина

Дмитрий Рогозин получил ранение в результате удара по гостинице
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле дали комментарий о ранении Дмитрия Рогозина, который сейчас находится на фронте. На вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пребывание в некоторых районах ДНР опасно, несет риски для жизни, но это не должно мешать чиновникам выполнять свои функции. И тем, кто по зову сердца, выполнять миссию», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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