Губернатор ХМАО в Кремле пообещала исполнить детские новогодние мечты. Видео

22 декабря 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Комарова сняла с елки две карточки с пожеланиями детей Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава региона сняла с елки две карточки с новогодними пожеланиями, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Губернатор Югры перед заседанием Госсовета приняла участие в „Елке желаний“. Комаровой предстоит подарить новогодние подарки двум детям», — сообщает корреспондент агентства. Комарова подарит шестилетней Лизе детский фотоаппарат, а для восьмилетнего Глеба из ДНР губернатору предстоит найти динозавра. «Мамонты у нас, по крайней мере, есть… Динозавра постараемся найти. Нужно связаться с юношей и уточнить, что он имел в виду, чтобы точно ответить на запросы», — отметила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО дала старт «Елке желаний» в округе. Она подарит наборы для творчества и кроссовки детям из Макеевки.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава региона сняла с елки две карточки с новогодними пожеланиями, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Губернатор Югры перед заседанием Госсовета приняла участие в „Елке желаний“. Комаровой предстоит подарить новогодние подарки двум детям», — сообщает корреспондент агентства. Комарова подарит шестилетней Лизе детский фотоаппарат, а для восьмилетнего Глеба из ДНР губернатору предстоит найти динозавра. «Мамонты у нас, по крайней мере, есть… Динозавра постараемся найти. Нужно связаться с юношей и уточнить, что он имел в виду, чтобы точно ответить на запросы», — отметила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО дала старт «Елке желаний» в округе. Она подарит наборы для творчества и кроссовки детям из Макеевки.