18 декабря 2022

Губернатор ХМАО исполнит новогодние желания детей

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний». Она сняла с елки шары с пожеланиями и дала старт благотворительному мероприятию в округе. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале главы региона.

«Макеевка, Федоровы Ульяна и Ярослав, мечтают о наборе для творчества и спортивных кроссовках. В ближайшее время, когда я буду в Макеевке или кто-то из югорчан, в составе добровольческого гумкорпуса, мы передадим эти подарки для ребят», — сообщила Комарова.

Губернатор также сняла шар с пожеланием 9-летней Полины Белкиной из ХМАО, она мечтает о лыжном костюме. Кирилл Костенков из Сургутского района мечтает побывать в автобусном парке, Алиса Коркашенко из Макеевки загадала получить профессиональную флейту. Глава округа пообещала исполнить их желания. Она также сняла шар 61-летней Дилары Адыевой из Сургута, которая мечтает побывать в Эрмитаже.

Благотворительная акция пройдет в округе с 19 по 25 декабря. Присоединиться может любой желающий, информация размещена на сайте юграрядом.рф.

Ранее URA.RU сообщало, что директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов обещал исполнить желание 7-летнего Матвея из Пыть-Яха. Мальчик мечтает стать вертолетчиком.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний». Она сняла с елки шары с пожеланиями и дала старт благотворительному мероприятию в округе. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале главы региона. «Макеевка, Федоровы Ульяна и Ярослав, мечтают о наборе для творчества и спортивных кроссовках. В ближайшее время, когда я буду в Макеевке или кто-то из югорчан, в составе добровольческого гумкорпуса, мы передадим эти подарки для ребят», — сообщила Комарова. Губернатор также сняла шар с пожеланием 9-летней Полины Белкиной из ХМАО, она мечтает о лыжном костюме. Кирилл Костенков из Сургутского района мечтает побывать в автобусном парке, Алиса Коркашенко из Макеевки загадала получить профессиональную флейту. Глава округа пообещала исполнить их желания. Она также сняла шар 61-летней Дилары Адыевой из Сургута, которая мечтает побывать в Эрмитаже. Благотворительная акция пройдет в округе с 19 по 25 декабря. Присоединиться может любой желающий, информация размещена на сайте юграрядом.рф. Ранее URA.RU сообщало, что директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов обещал исполнить желание 7-летнего Матвея из Пыть-Яха. Мальчик мечтает стать вертолетчиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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