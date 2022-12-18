Губернатор ХМАО исполнит новогодние желания детей

Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний». Она сняла с елки шары с пожеланиями и дала старт благотворительному мероприятию в округе. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале главы региона.

«Макеевка, Федоровы Ульяна и Ярослав, мечтают о наборе для творчества и спортивных кроссовках. В ближайшее время, когда я буду в Макеевке или кто-то из югорчан, в составе добровольческого гумкорпуса, мы передадим эти подарки для ребят», — сообщила Комарова.

Губернатор также сняла шар с пожеланием 9-летней Полины Белкиной из ХМАО, она мечтает о лыжном костюме. Кирилл Костенков из Сургутского района мечтает побывать в автобусном парке, Алиса Коркашенко из Макеевки загадала получить профессиональную флейту. Глава округа пообещала исполнить их желания. Она также сняла шар 61-летней Дилары Адыевой из Сургута, которая мечтает побывать в Эрмитаже.

Благотворительная акция пройдет в округе с 19 по 25 декабря. Присоединиться может любой желающий, информация размещена на сайте юграрядом.рф.

Ранее URA.RU сообщало, что директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов обещал исполнить желание 7-летнего Матвея из Пыть-Яха. Мальчик мечтает стать вертолетчиком.