Появилось видео с места ранения Рогозина в Донецке

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был ранен 21 декабря во время обстрела ресторана, в котором он праздновал свой день рождения. Агентство URA.RU публикует видео с места обстрела.
Удар по гостинице был нанесен французской 155-милилиметровой САУ Caesar, предположили в СК РФ. Осколок после попадания снаряда застрял в спине Рогозина. Врачи сообщили, что осколок достать не получится. Сейчас Рогозин находится в больнице ДНР.
Дмитрий Рогозин 15 июля покинул пост главы «Роскосмоса», чтобы отправится в зону боевых действий. В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. После ранения 22 декабря помощник экс-главы «Роскосмоса» заявил, что в настоящее время прорабатывается возможность перевозки Рогозина в Ростов-на-Дону.
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Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был ранен 21 декабря во время обстрела ресторана, в котором он праздновал свой день рождения. Агентство URA.RU публикует видео с места обстрела. Удар по гостинице был нанесен французской 155-милилиметровой САУ Caesar, предположили в СК РФ. Осколок после попадания снаряда застрял в спине Рогозина. Врачи сообщили, что осколок достать не получится. Сейчас Рогозин находится в больнице ДНР. Дмитрий Рогозин 15 июля покинул пост главы «Роскосмоса», чтобы отправится в зону боевых действий. В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. После ранения 22 декабря помощник экс-главы «Роскосмоса» заявил, что в настоящее время прорабатывается возможность перевозки Рогозина в Ростов-на-Дону.