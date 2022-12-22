В США усомнились в эффективности Patriot на Украине

Military Watch Magazine: ЗРК Patriot не заменят С-300 на Украине

23 декабря 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

Patriot не смог противостоять даже советским ракетам «Скад», пишет Military Watch Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны (ПВО) C-300. Об этом сообщает журнал Military Watch. «„Patriot“ не доказал свою способность противостоять ракетам типа „Скад“ (советская ракета Р-17. в странах НАТО она получила название Scud B — прим. URA.RU). <…> В то же время С-300 на вооружении Украины делало его серьезным вызовом для российской авиации, в основном из-за отсутствия специальных средств подавления», — пишет журнал. Также авторы издания уточняет, что российские ракеты «Искандер» способны выполнять обширные маневры и их невозможно перехватить ПВО. Ранее в академии военных наук назвали последствия поставок ЗРК Patriot для спецоперации. Это может привести к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетил США, где встретился с президентом страны Джо Байденом. Тогда американский глава пообещал передать ВСУ ЗРК Patriot.

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны (ПВО) C-300. Об этом сообщает журнал Military Watch. «„Patriot“ не доказал свою способность противостоять ракетам типа „Скад“ (советская ракета Р-17. в странах НАТО она получила название Scud B — прим. URA.RU). <…> В то же время С-300 на вооружении Украины делало его серьезным вызовом для российской авиации, в основном из-за отсутствия специальных средств подавления», — пишет журнал. Также авторы издания уточняет, что российские ракеты «Искандер» способны выполнять обширные маневры и их невозможно перехватить ПВО. Ранее в академии военных наук назвали последствия поставок ЗРК Patriot для спецоперации. Это может привести к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетил США, где встретился с президентом страны Джо Байденом. Тогда американский глава пообещал передать ВСУ ЗРК Patriot.