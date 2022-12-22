22 декабря 2022

В США усомнились в эффективности Patriot на Украине

Military Watch Magazine: ЗРК Patriot не заменят С-300 на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Patriot не смог противостоять даже советским ракетам «Скад», пишет Military Watch Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны (ПВО) C-300. Об этом сообщает журнал Military Watch.

«„Patriot“ не доказал свою способность противостоять ракетам типа „Скад“ (советская ракета Р-17. в странах НАТО она получила название Scud B — прим. URA.RU). <…> В то же время С-300 на вооружении Украины делало его серьезным вызовом для российской авиации, в основном из-за отсутствия специальных средств подавления», — пишет журнал. Также авторы издания уточняет, что российские ракеты «Искандер» способны выполнять обширные маневры и их невозможно перехватить ПВО.

Ранее в академии военных наук назвали последствия поставок ЗРК Patriot для спецоперации. Это может привести к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетил США, где встретился с президентом страны Джо Байденом. Тогда американский глава пообещал передать ВСУ ЗРК Patriot.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны (ПВО) C-300. Об этом сообщает журнал Military Watch. «„Patriot“ не доказал свою способность противостоять ракетам типа „Скад“ (советская ракета Р-17. в странах НАТО она получила название Scud B — прим. URA.RU). <…> В то же время С-300 на вооружении Украины делало его серьезным вызовом для российской авиации, в основном из-за отсутствия специальных средств подавления», — пишет журнал. Также авторы издания уточняет, что российские ракеты «Искандер» способны выполнять обширные маневры и их невозможно перехватить ПВО. Ранее в академии военных наук назвали последствия поставок ЗРК Patriot для спецоперации. Это может привести к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетил США, где встретился с президентом страны Джо Байденом. Тогда американский глава пообещал передать ВСУ ЗРК Patriot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...