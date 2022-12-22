В Академии военных наук назвали последствия поставок ЗРК Patriot на ход спецоперации

Военный академик Бартош: поставки ЗРК Patriot Киеву приведут к переброске истребителей США в Украину

23 декабря 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Джо Байден пообещал Украине передать ЗРК Patriot и обучить украинских военных Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зенитные ракетные комплексы Patriot будут обеспечивать оборону украинских аэродромов, что впоследствии может привести к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Самолетами будут управлять американцы, прошедшие переподготовку украинцы и летчики из стран, где техника стоит на вооружении. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Поставки Patriot значат, что речь будет вестись не только о создании пояса противовоздушной обороны на Украине. Но в первую очередь, по защите аэродромов и мест базирования сухопутных войск. А на аэродромы, скорее всего, будут перебрасываться американские самолеты F-15 и F-16, для управления которыми будут использоваться как украинские летчики, прошедшие переподготовку, так и летчики ВВС США и других стран, где на вооружении стоят эти самолеты. Это будет новым этапом в эскалации войны против России», — сказал Александр Бартош. По мнению военного эксперта, обучение украинских военных может занять несколько месяцев, однако Вашингтон может ускорить момент появления ЗРК Patriot на поле боя. «Подготовка специалистов для управления этим оружием, если брать людей из Украины, то это длительный процесс, который займет многие месяцы. Не исключено, что будут привлекаться, в соответствии со стратегией гибридной войны, которую американцы сейчас вовсю используют против России, уже прошедшие подготовку и имеющие опыт боевого использования Patriot специалисты американских вооруженных сил, а также специалисты вооруженных сил НАТО, где они также состоят на вооружении. Эти специалисты или будут объявлены демобилизованными из армии и действовать в составе каких-то ЧВК, или будут добровольцами. Конечно, в этом случае темпы боеготовности подразделений Patriot, размещенных в Украине, будут сокращены», — добавил собеседник агентства. Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение передать ВСУ ЗРК Patriot и обучить украинских военных. При этом глава Белого дома считает, что этот шаг не влечет за собой эскалации, так как Вашингтон рассматривает ракетные комплексы как оборонительное оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия будет уничтожать Patriot. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зенитные ракетные комплексы Patriot будут обеспечивать оборону украинских аэродромов, что впоследствии может привести к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Самолетами будут управлять американцы, прошедшие переподготовку украинцы и летчики из стран, где техника стоит на вооружении. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Поставки Patriot значат, что речь будет вестись не только о создании пояса противовоздушной обороны на Украине. Но в первую очередь, по защите аэродромов и мест базирования сухопутных войск. А на аэродромы, скорее всего, будут перебрасываться американские самолеты F-15 и F-16, для управления которыми будут использоваться как украинские летчики, прошедшие переподготовку, так и летчики ВВС США и других стран, где на вооружении стоят эти самолеты. Это будет новым этапом в эскалации войны против России», — сказал Александр Бартош. По мнению военного эксперта, обучение украинских военных может занять несколько месяцев, однако Вашингтон может ускорить момент появления ЗРК Patriot на поле боя. «Подготовка специалистов для управления этим оружием, если брать людей из Украины, то это длительный процесс, который займет многие месяцы. Не исключено, что будут привлекаться, в соответствии со стратегией гибридной войны, которую американцы сейчас вовсю используют против России, уже прошедшие подготовку и имеющие опыт боевого использования Patriot специалисты американских вооруженных сил, а также специалисты вооруженных сил НАТО, где они также состоят на вооружении. Эти специалисты или будут объявлены демобилизованными из армии и действовать в составе каких-то ЧВК, или будут добровольцами. Конечно, в этом случае темпы боеготовности подразделений Patriot, размещенных в Украине, будут сокращены», — добавил собеседник агентства. Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение передать ВСУ ЗРК Patriot и обучить украинских военных. При этом глава Белого дома считает, что этот шаг не влечет за собой эскалации, так как Вашингтон рассматривает ракетные комплексы как оборонительное оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия будет уничтожать Patriot.