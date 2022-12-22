Новак рассказал о мерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Вице-премьер Новак: Россия запретит поставки нефти из-за потолка цен

23 декабря 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

Россия рассматривает ответные меры на введение потолка цен на нефть, сказал Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Кроме того, добыча нефти в России может быть сокращена. «Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в начале 2023 года снижение может составить 5-7%. Ранее стало известно, что Евросоюз ввел потолок цен на нефть из России. С 5 декабря баррель российской нефти не может стоить более 60 долларов.

Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Кроме того, добыча нефти в России может быть сокращена. «Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в начале 2023 года снижение может составить 5-7%. Ранее стало известно, что Евросоюз ввел потолок цен на нефть из России. С 5 декабря баррель российской нефти не может стоить более 60 долларов.