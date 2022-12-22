Новак рассказал о мерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Россия рассматривает ответные меры на введение потолка цен на нефть, сказал Александр Новак
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Кроме того, добыча нефти в России может быть сокращена.
«Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в начале 2023 года снижение может составить 5-7%.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел потолок цен на нефть из России. С 5 декабря баррель российской нефти не может стоить более 60 долларов.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.