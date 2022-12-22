22 декабря 2022

Новак рассказал о мерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Вице-премьер Новак: Россия запретит поставки нефти из-за потолка цен
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Россия рассматривает ответные меры на введение потолка цен на нефть, сказал Александр Новак Фото:
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Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Кроме того, добыча нефти в России может быть сокращена.

«Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в начале 2023 года снижение может составить 5-7%.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел потолок цен на нефть из России. С 5 декабря баррель российской нефти не может стоить более 60 долларов.

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Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Кроме того, добыча нефти в России может быть сокращена. «Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в начале 2023 года снижение может составить 5-7%. Ранее стало известно, что Евросоюз ввел потолок цен на нефть из России. С 5 декабря баррель российской нефти не может стоить более 60 долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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