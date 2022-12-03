Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть

03 декабря 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

С 5 декабря баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С 5 декабря баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. Такое решение приняли страны G7, ЕС и Австралия, говорится в заявлении Еврокомиссии. «Потолок будет установлен на уровне в 60 долларов за баррель. Он будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка», — говорится в документах, опубликованных на сайте ЕК . Ограничение вступит в силу с 5 декабря. Оно коснется сырой нефти. С 5 февраля аналогичный потолок цен будет введен для нефтепродуктов. Какова будет предельная цена, Еврокомиссии еще предстоит решить. Согласно заявлению ЕК, для судов, которые загрузились нефтью из России до 5 декабря и разгрузятся в порту назначения до 19 января, будет действовать отсрочка в 45 дней. Еще одно послабление предусмотрено для танкеров, находящихся в юрисдикции Евросоюза: они смогут перевозить нефть в третьи страны, если она приобретена по стоимости ниже ценового потолка. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет ценовой потолок на российскую нефть. А постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что с нового года Европа будет жить без российской нефти: Москва не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержали решение ЕК.

С 5 декабря баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. Такое решение приняли страны G7, ЕС и Австралия, говорится в заявлении Еврокомиссии. «Потолок будет установлен на уровне в 60 долларов за баррель. Он будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка», — говорится в документах, опубликованных на сайте ЕК. Ограничение вступит в силу с 5 декабря. Оно коснется сырой нефти. С 5 февраля аналогичный потолок цен будет введен для нефтепродуктов. Какова будет предельная цена, Еврокомиссии еще предстоит решить. Согласно заявлению ЕК, для судов, которые загрузились нефтью из России до 5 декабря и разгрузятся в порту назначения до 19 января, будет действовать отсрочка в 45 дней. Еще одно послабление предусмотрено для танкеров, находящихся в юрисдикции Евросоюза: они смогут перевозить нефть в третьи страны, если она приобретена по стоимости ниже ценового потолка. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет ценовой потолок на российскую нефть. А постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что с нового года Европа будет жить без российской нефти: Москва не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержали решение ЕК.