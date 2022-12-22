22 декабря 2022

Роспотребнадзор: в Нижневартовске растет число заболевших свиным гриппом

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По данным Роспотребнадзора, грипп протекает тяжело Фото:
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Свиной грипп — 2022

В Нижневартовске (ХМАО) территориальный отдел Роспотребнадзора сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом, среди штаммов которого превалирует свиной A (H1N1). Пресс-служба администрации города в своих официальных соцсетях опубликовала обращение главного специалиста-эксперта ведомства Танзили Салимовой, которая рассказала о подтвержденных случаях свиного гриппа среди детей.

«По сравнению с предыдущей неделей, зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 16,8 процента. Зарегистрировано 43 случая гриппа, из которых 37 зарегистрировано у детей. Превалирует вариант вируса, вызванный штаммом A (H1N1), который больше известен как свиной грипп. Выявляются случаи среди детского населения, заболевание протекает в тяжелой форме», — прокомментировала Салимова.

По данным Роспотребнадзора, за неделю госпитализировано 46 заболевших. Всего в Нижневартовске выявлено 6035 случаев ОРВИ и гриппа, из них 4719 случаев — среди детей.

Ранее URA.RU сообщало о рекомендации Роспотребнадзора перевести на онлайн-обучение школьников Сургута и Сургутского района. В муниципалитетах также фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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В Нижневартовске (ХМАО) территориальный отдел Роспотребнадзора сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом, среди штаммов которого превалирует свиной A (H1N1). Пресс-служба администрации города в своих официальных соцсетях опубликовала обращение главного специалиста-эксперта ведомства Танзили Салимовой, которая рассказала о подтвержденных случаях свиного гриппа среди детей. «По сравнению с предыдущей неделей, зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 16,8 процента. Зарегистрировано 43 случая гриппа, из которых 37 зарегистрировано у детей. Превалирует вариант вируса, вызванный штаммом A (H1N1), который больше известен как свиной грипп. Выявляются случаи среди детского населения, заболевание протекает в тяжелой форме», — прокомментировала Салимова. По данным Роспотребнадзора, за неделю госпитализировано 46 заболевших. Всего в Нижневартовске выявлено 6035 случаев ОРВИ и гриппа, из них 4719 случаев — среди детей. Ранее URA.RU сообщало о рекомендации Роспотребнадзора перевести на онлайн-обучение школьников Сургута и Сургутского района. В муниципалитетах также фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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