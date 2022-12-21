В ХМАО Роспотребнадзор рекомендовал отправить школьников на дистант

Школьников Сургута и Сургутского района могут отправить на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отдел Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району ХМАО внес предложение перевести образовательный процесс в школах в онлайн-формат. Если администрации обоих муниципалитетов примут такое решение, школьников отправят на недельный дистант, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«Главный государственный санитарный врач города Сургута и Сургутского района внес предложения в администрацию города и района перевести образовательной процесс в школах и организациях дополнительного образования всех форм собственности на дистанционные технологии на семь дней», — сообщила Кудрявцева.

В пресс-службе мэрии Сургута журналисту агентства подтвердили, что получили постановление Роспотребнадзора. «Решение будет принимать департамент образования Сургута. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается», — уточнили в пресс-службе. В пресс-службе Сургутского района URA.RU сообщили, что решение о переводе на дистанционное обучение школьников департаментом образования на момент публикации новости также еще не принято, подробности пообещали уточнить в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало о переносе школьных каникул в Нижневартовске. В школах города из-за высокой заболеваемости по ОРВИ и гриппу ученики уйдут на отдых на неделю раньше, с 24 декабря.