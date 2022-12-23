В Херсонской области женщина чудом выжила под обстрелами ВСУ. Видео

23 декабря 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Из-за пожилой матери женщина пока не может покинуть город Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области жительница едва не погибла от обстрела ВСУ жилого дома, в котором она проживает. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама женщина. «Я пошла посмотреть: первый прилет был на угол дома. Там у меня живет мама в соседнем подъезде. Я не успела спуститься и сюда прилетело», — рассказала жительница. По ее словам, сейчас она проживает у своей матери в соседнем подъезде, но и там условия проживания оставляют желать лучшего, так как отсутствует окно и разбит балкон. Она отметила, что пока не может покинуть город из-за лежачей матери, которой 93 года. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. За это время многие населенные пункты были взяты под контроль армией РФ.

В Херсонской области жительница едва не погибла от обстрела ВСУ жилого дома, в котором она проживает. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама женщина. «Я пошла посмотреть: первый прилет был на угол дома. Там у меня живет мама в соседнем подъезде. Я не успела спуститься и сюда прилетело», — рассказала жительница. По ее словам, сейчас она проживает у своей матери в соседнем подъезде, но и там условия проживания оставляют желать лучшего, так как отсутствует окно и разбит балкон. Она отметила, что пока не может покинуть город из-за лежачей матери, которой 93 года. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. За это время многие населенные пункты были взяты под контроль армией РФ.