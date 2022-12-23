В Херсонской области женщина чудом выжила под обстрелами ВСУ. Видео

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Последствия артобстрела в Горловке. Донецкая Народная Республика, Донецк, разбитые стекла, последствия, война, донецк, взрыв, горловка, школа, разрушения, выбитые окна, обстрел
Из-за пожилой матери женщина пока не может покинуть город Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области жительница едва не погибла от обстрела ВСУ жилого дома, в котором она проживает. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама женщина.

«Я пошла посмотреть: первый прилет был на угол дома. Там у меня живет мама в соседнем подъезде. Я не успела спуститься и сюда прилетело», — рассказала жительница. По ее словам, сейчас она проживает у своей матери в соседнем подъезде, но и там условия проживания оставляют желать лучшего, так как отсутствует окно и разбит балкон. Она отметила, что пока не может покинуть город из-за лежачей матери, которой 93 года.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. За это время многие населенные пункты были взяты под контроль армией РФ.

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В Херсонской области жительница едва не погибла от обстрела ВСУ жилого дома, в котором она проживает. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама женщина. «Я пошла посмотреть: первый прилет был на угол дома. Там у меня живет мама в соседнем подъезде. Я не успела спуститься и сюда прилетело», — рассказала жительница. По ее словам, сейчас она проживает у своей матери в соседнем подъезде, но и там условия проживания оставляют желать лучшего, так как отсутствует окно и разбит балкон. Она отметила, что пока не может покинуть город из-за лежачей матери, которой 93 года. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. За это время многие населенные пункты были взяты под контроль армией РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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