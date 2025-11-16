Стилист рассказал, как заботиться о поврежденных волосах в домашних условиях

Для питания волос рекомендуется использовать качественные масла, но не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы избежать переизбытка питательных веществ. Уходовые маски стоит применять также не чаще 1-2 раз в неделю, даже при частом мытье головы. Длительное использование продуктов, содержащих силикон, может производить только визуальный эффект и не может решить практические проблемы. Травяные отвары могут изменить цвет светлых волос, поэтому блондинкам стоит быть осторожнее.

Стилист подчеркивает: восстановление поврежденных волос требует времени и регулярности. Не стоит ожидать мгновенных результатов — даже при правильном уходе волосам нужно время на восстановление. Уход за волосами, как отмечает стилист Арарат Айвазовский, не менее важен, чем уход за кожей. Особенно это актуально в холодное время года: как отмечают специалисты, сухой воздух в помещениях и перепады температур негативно влияют не только на кожу, но и на состояние волос. Поэтому важно не только использовать подходящие уходовые средства, но и учитывать внешние факторы, которые могут ухудшать состояние волос.