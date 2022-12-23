Бесконтрольный запуск пиротехники угрожает здоровью жителей Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел 23 декабря совещание по охране общественного порядка на новогодние праздники. На нем руководитель регионального главка также поручил проработать вопрос по созданию для жителей новых площадок для запуска фейерверков и салютов.

«Необходимо в несколько раз увеличить количество площадок для жителей региона для запуска фейерверков. Следует создать комфортные и безопасные условия для граждан. Обеспечить охрану подобных площадок и предусмотреть дежурство не только полиции, но и инструкторов по безопасности», — заявил Скоков, обращаясь к представителям регионального МЧС и руководителям территориальных органов полиции.

Скоков обратил внимание, что подобных площадок в регионе недостаточно и люди часто используют опасную пиротехнику во дворах жилых домов. В результате они подвергают опасности окружающих.

Начальник областного главка подчеркнул, что в области запланировано свыше тысячи новогодних мероприятий. На всех объектах полиции предстоит нести службу. Скоков напомнил руководителям подразделений, что общение с жителями должно строиться на принципах вежливости и уважения, а жители должны чувствовать себя под защитой полиции.

В совещании под председательством генерал-лейтенанта полиции приняли участие не только руководители правоохранительных органов. В обсуждении вопросов безопасности участвовали представители областной власти и челябинской епархии.

Начальник регионального главка полиции Михаил Скоков поручил обеспечить в Новый год максимальную безопасность Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области