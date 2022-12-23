В России запретят продавать энергетики несовершеннолетним

23 декабря 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Для молодежи будет разработана дорожная карта по формированию приверженности к ЗОЖ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти России намерены запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Проработать запрет поручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Минпромторгу России (В.С. Осьмаков) совместно с Минздравом России <…> с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки», — передают сообщение РИА Новости. Уточняется, что также нужно проработать максимальный объем тары с напитком, а именно не более 0,5 литра. Также Голикова дала поручение сформировать рабочую группу для разработки дорожной карты по формированию у молодого поколения приверженности здоровому образу жизни. В том числе в СМИ будет проводиться информационная кампания против употребления наркотиков.

Власти России намерены запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Проработать запрет поручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Минпромторгу России (В.С. Осьмаков) совместно с Минздравом России <…> с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки», — передают сообщение РИА Новости. Уточняется, что также нужно проработать максимальный объем тары с напитком, а именно не более 0,5 литра. Также Голикова дала поручение сформировать рабочую группу для разработки дорожной карты по формированию у молодого поколения приверженности здоровому образу жизни. В том числе в СМИ будет проводиться информационная кампания против употребления наркотиков.