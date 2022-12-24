Психолог назвала главную причину одиночества женщин

Психолог Горькова заявила, что некоторые женщины одиноки из-за проблем с самооценкой

24 декабря 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Женщины могут быть одиноки из-за негативного восприятия себя Фото: Илья Московец © URA.RU Некоторые женщины одиноки из-за низкой самооценки или завышенной планки при выборе мужчин. Такое мнение высказала психолог Екатерина Горькова. «Заниженная самооценка — самая частая причина как одиночества, так и токсичных отношений. Если человек не любит себя, то он никогда не поверит, что достоин любви других. К сожалению, достойные партнеры редко обращают внимание на таких женщин: они либо остаются в одиночестве, либо становятся жертвами манипуляторов и абьюзеров», — цитирует Горькову «Подмосковье сегодня». По словам психолога, проблемы с самооценкой всегда влияют на отношения. Негативное восприятие себя может заставлять человека что-то доказывать окружающим. Такие люди выглядят уверенными, но на самом деле у них много сомнений и страха, отметила она. Из-за этого такие женщины выбирают слабых мужчин, с которыми не могут построить гармоничные отношения, заявила Горькова. Также иногда человек может завышать планку, из-за чего потенциальные партнеры не соответствуют ожиданиям. Психолог посоветовала работать над собой, чтобы решить проблемы в отношениях. По ее словам, для этого нужно проработать негативные установки, неуверенность и страхи. Ранее психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев заявил URA.RU, что слишком частое желание побыть в одиночестве без своего партнера является тревожным сигналом в отношениях. Он посоветовал обратиться к специалисту в таком случае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые женщины одиноки из-за низкой самооценки или завышенной планки при выборе мужчин. Такое мнение высказала психолог Екатерина Горькова. «Заниженная самооценка — самая частая причина как одиночества, так и токсичных отношений. Если человек не любит себя, то он никогда не поверит, что достоин любви других. К сожалению, достойные партнеры редко обращают внимание на таких женщин: они либо остаются в одиночестве, либо становятся жертвами манипуляторов и абьюзеров», — цитирует Горькову «Подмосковье сегодня». По словам психолога, проблемы с самооценкой всегда влияют на отношения. Негативное восприятие себя может заставлять человека что-то доказывать окружающим. Такие люди выглядят уверенными, но на самом деле у них много сомнений и страха, отметила она. Из-за этого такие женщины выбирают слабых мужчин, с которыми не могут построить гармоничные отношения, заявила Горькова. Также иногда человек может завышать планку, из-за чего потенциальные партнеры не соответствуют ожиданиям. Психолог посоветовала работать над собой, чтобы решить проблемы в отношениях. По ее словам, для этого нужно проработать негативные установки, неуверенность и страхи. Ранее психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев заявил URA.RU, что слишком частое желание побыть в одиночестве без своего партнера является тревожным сигналом в отношениях. Он посоветовал обратиться к специалисту в таком случае.