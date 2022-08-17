Психолог назвал тревожный звонок в романтических отношениях. «Нужно обращаться к специалисту»

18 августа 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Впечатления от отсутствия рядом любимого человека могут обновить чувства, считает Александр Невеев Фото: Размик Закарян © URA.RU Нечастый отдых друг от друга у пары может помочь в обновлении чувств друг к другу. Однако если такое желание возникает часто — раз в две недели или раз в месяц — то стоит задуматься о наличии проблем в отношениях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев. «Однозначного ответа здесь нет, так как в ряде случаев, конечно, людям нужны новые впечатления и, в том числе, впечатления отсутствия рядом любимого человека. Это помогает нам вспомнить, почему мы вместе, обновить отношения. Но, конечно, если у вас на регулярной основе, раз в месяц, раз в два месяца, раз в две недели возникает желание отделиться от вашего партнера, побыть в одиночестве, получить какие-то новые впечатления, то, боюсь, что это уже звоночек нехороший. Тут уже надо скорее всего обращаться к специалисту, анализировать ваши отношения и смотреть, что же вас в них не устраивает», — объяснил Александр Невеев. По словам психолога, желание отдыхать вдали друг о друга может говорить о том, что чувства прошли. «Говорить это может о многих вещах. Например, о том, что вы совершили ошибку, вступая в серьезные отношения, а также о том, что вы развивались на протяжении этих отношений и они пошли в разных направлениях. Грубо говоря, один стал физиком, другой стал лириком. И общего языка вы найти не можете», — отметил Невеев. Собеседник агентства добавил, что действительно слаженная семья представляет из себя команду. «Хорошая функциональная семья представляет собой по сути слаженную команду, когда вам гораздо интереснее внутри нее, со своим партнером, чем с какими-то посторонними людьми. Хотя на самом деле проблема очень сложная и анализировать тут нужно всегда конкретную семью. При этом не нужно воспринимать, что любые здоровые отношения — это строго нос к носу и никуда ни в какую сторону не смотрите. Просто наши отношения различаются в плане их тесноты. Кому-то нужны совсем тесные отношения. Какие-то предполагают, что периодически люди уезжают в командировки и проводят время с друзьями. Все индивидуально», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нечастый отдых друг от друга у пары может помочь в обновлении чувств друг к другу. Однако если такое желание возникает часто — раз в две недели или раз в месяц — то стоит задуматься о наличии проблем в отношениях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев. «Однозначного ответа здесь нет, так как в ряде случаев, конечно, людям нужны новые впечатления и, в том числе, впечатления отсутствия рядом любимого человека. Это помогает нам вспомнить, почему мы вместе, обновить отношения. Но, конечно, если у вас на регулярной основе, раз в месяц, раз в два месяца, раз в две недели возникает желание отделиться от вашего партнера, побыть в одиночестве, получить какие-то новые впечатления, то, боюсь, что это уже звоночек нехороший. Тут уже надо скорее всего обращаться к специалисту, анализировать ваши отношения и смотреть, что же вас в них не устраивает», — объяснил Александр Невеев. По словам психолога, желание отдыхать вдали друг о друга может говорить о том, что чувства прошли. «Говорить это может о многих вещах. Например, о том, что вы совершили ошибку, вступая в серьезные отношения, а также о том, что вы развивались на протяжении этих отношений и они пошли в разных направлениях. Грубо говоря, один стал физиком, другой стал лириком. И общего языка вы найти не можете», — отметил Невеев. Собеседник агентства добавил, что действительно слаженная семья представляет из себя команду. «Хорошая функциональная семья представляет собой по сути слаженную команду, когда вам гораздо интереснее внутри нее, со своим партнером, чем с какими-то посторонними людьми. Хотя на самом деле проблема очень сложная и анализировать тут нужно всегда конкретную семью. При этом не нужно воспринимать, что любые здоровые отношения — это строго нос к носу и никуда ни в какую сторону не смотрите. Просто наши отношения различаются в плане их тесноты. Кому-то нужны совсем тесные отношения. Какие-то предполагают, что периодически люди уезжают в командировки и проводят время с друзьями. Все индивидуально», — подчеркнул он.